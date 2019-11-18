Украина

"Газпром" предлагает "Нафтогазу" договориться о поставках, но забыть про миллиардные долги

Российский «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» предложение о продлении контракта на транзит газа или заключении нового, потребовав от Украины, среди прочего, отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства. Ранее руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что Украина не подавала новые иски в суд на «Газпром», а лишь действовала в ответ на поданные российским монополистом иски.

Также среди требований «Газпрома» — отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российского газового монополиста.

Теперь в России ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать газ с 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАК «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречные исковые требования» к российскому «Газпрому». По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, в качестве компенсации убытков Украина по решению предыдущего Стогкольмського арбитража уже фактически получила газ стоимостью более 2 млрд долл, который был поставлен «Газпромом» в Украину и средства от реализации которого фактически уплачены в госбюджет в качестве налогов и дивидендов «Нафтогаза». «Газпром» еще остается должен Украине 3 млрд долларов.

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