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Из-за опасного вируса в одесской школе закрыли на карантин восемь классов
Восемь классов в одесской школе № 63 закрыли на карантин в связи со вспышкой ОРВИ. Об этом в понедельник, 18 ноября, на аппаратном совещании в горсовете заявила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко рассказала, какие виды гриппа придут в Украину в этом сезоне и как от них защититься.
«В коллективах закрытых ныне на карантин классов болеет более 30 процентов детей (96 человек. — Авт.). У учеников, кроме привычных простудных заболеваний, зафиксировали также случай вируса Коксаки. Если ребенок имеет какие-либо проявления острых респираторных заболеваний, просим родителей не отпускать детей с такими признаками в учебные и дошкольные заведения. Необходимо сразу обращаться к врачу», — сказала чиновница.
На брифинге после совещания Буйневич уточнила, что вирус Коксаки тоже относится к ОРВИ и распространяется очень быстро.
«Характерной особенностью данной болезни является наличие сыпи на ладонях детей. Это заразное заболевание, и оно достаточно быстро поражает тех, кто контактирует с заболевшим человеком», — отметила Буйневич.
Она подчеркнула, что данная болезнь не является новой и уже отмечалась ранее в детских коллективах — как в школах, так и в дошкольных учреждениях.
По словам руководителя профильного департамента, если учитель обнаружит в классе больного ребенка, то его поместят изолятор медпункта до прибытия в школу родителей.
Справка. Вирус Коксаки относится к энтеровирусам, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте и считаются болезнями грязных рук. Заражение возможно и воздушно-капельным путем, через продукты, не прошедшие термическую обработку, а также воду. Болеют в основном дети от 3 до 10 лет.
По словам медиков, инкубационный период заболевания составляет от 2 до 10 дней. Первые его признаки похожи на обычный грипп, или простуду.
Главный признак вируса Коксаки — небольшие пузыри с жидкостью на теле. Они могут образоваться где угодно, но в первую очередь их можно заметит во рту и на половых органах. Пузырьки не вызывают зуда, однако дискомфорт и боль проявляется практически сразу. Помимо этого, одним из симптомов заболевания является сильная диарея.
Если запустить лечение, это может грозить общим воспалением центральной нервной системы, менингитом, параличом, перикардитом и даже развитием диабета.
Вирус Коксаки может передаваться через слюну и экскременты человека. В настоящее время вакцины от него нет. Поэтому необходимо соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки с мылом после туалета и перед едой. Также нужно тщательно мыть овощи, фрукты и кипятить воду.
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