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Украина

Глава МИД Германии хочет лично увидеть линию разграничения на Донбассе перед встречей «нормандской четверки»

15:42 18 ноября 2019 63
Хайко Маас
Инф. «ФАКТОВ»

18 ноября начался визит в Украину министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Он побывает в Киеве и на Донбассе перед намеченной встречей в «нормандском формате». Об этом сообщает «Укринформ».

«Сегодня министр Маас отправляется в Украину. Во второй половине дня он отправится в Харьков, завтра с утра — на линию разграничения», — заявил на брифинге в Берлине представитель немецкого министерства Кристофер Бургер.

Визит поможет определиться с тем, какие дальнейшие конкретные шаги можно будет согласовать во время декабрьского саммита в «нормандском формате».

После посещения линии Маас отправится в столицу, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой МИД Вадимом Пристайко.

Ранее сообщалось, что разведения войск на Донбассе до встречи Зеленского с Путиным не будет.

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