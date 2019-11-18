Лучший в мире утеплитель наносится на стены жидким: как украинец стал успешным бизнесменом

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Житель Покровска Донецкой области Константин Игнатенко сделал бизнес на новом для Украины методе теплоизоляции зданий

— Несколько лет назад я задался целью утеплить свой цех по перетяжке мягкой мебели, поэтому стал изучать в Интернете, какая технология теплоизоляции зданий самая передовая и эффективная, — говорит предприниматель из города Покровска Донецкой области Константин Игнатенко. — Так и узнал о жестком пенополиуретане. Он наносится на поверхности в жидком виде, поэтому заполняет все, даже мельчайшие пустоты, а это еще больше повышает теплозащиту. Пенополиуретан застывает очень быстро — за 20 секунд. Намертво пристает к поверхностям.

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Слой этого материала толщиной два сантиметра удерживает столько тепла, сколько десятисантиметровая «шуба» из минеральной ваты или шестисантиметровая — из пенопласта. Важно, что пенополиуретан очень легкий — масса кубометра лишь 35 килограммов. Поэтому им можно покрывать даже старые ветхие здания. В Украине он используется пока мало. И я решил сделать на нем бизнес. Для этого нужна дорогостоящая (25 тысяч долларов) установка. Чтобы ее приобрести, я принял участие в региональном конкурсе бизнес-проектов «Украинский донецкий куркуль». Стал одним из его победителей, благодаря чему получил грант, составивший значительную часть суммы, необходимой для покупки установки. Приобрел ее у официального представителя одной американской компании. Эта установка стала третьей в Украине.

Константин Игнатенко: «Пенополиуретан застывает очень быстро — за 20 секунд, и прекрасно удерживает тепло»

— Сами работаете на этом аппарате?

— Да. Со мной трудятся двое помощников. Моя установка компактная, так что могу выезжать практически на любые объекты, независимо от того, где они находятся. Аппарат работает от обычной бытовой розетки 220 вольт. Но если ее на объекте нет, это для меня не препятствие — приобрел компактный генератор.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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