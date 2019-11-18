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Общество и люди

«Безосновательные суеверия»: ПЦУ вступилась за биометрические паспорта для верующих

16:16 18 ноября 2019 59
Собор
Инф. «ФАКТОВ»

Православная церковь Украины, которую недавно признал Александрийский патриархат, разъяснила, допустимо ли верующим пользоваться биометрическим паспортом. Об этом ПЦУ сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что от имени Церкви людей зачастую запугивают потерей приватности, «печатью антихриста», «отречением от Господа». Но Православная церковь Украина не осуждает использование биометрических паспортов верующими — ведь это лишь одно из проявлений научного и технологического прогресса. Ни одной религиозной подоплеки в этом новшестве нет.

«Бог дает нам множество возможностей и средств познания мира, и биометрические паспорта — только одно из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас «печать антихриста», — говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее опрос показал, что церковь перестала быть моральным авторитетом для украинцев.

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