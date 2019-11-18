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Высокие отношения: Собчак и Виторган удивили перепиской в сети
Российская телеведущая Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган поздравили с днем рождения сына Платона, а также поблагодарили друг друга, чем вызвали настоящий восторг в сети.
Так, Виторган опубликовал видео, на котором Платон «поздравляет себя».
«3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!» — подписал он видео.
«Тебе спасибо», — ответила Ксения.
«Высокие отношения», — решили подписчики Максима. «Замечательно, что есть люди, которым хватило ума и духовных качеств, чтобы сохранить отношения, ещё и благодарить друг друга за ребенка», «Это действительно похвально!!! Желаю вам обоим счастья», — пишут комментаторы.
Напомним, что после развода Виторган и Собчак продолжают общаться и вместе воспитывать сына. Мальчик проводит время то с папой, то с мамой. Так, во время свадьбы Собчак, маленький Платон был со своим отцом.
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