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Шоу-бизнес

Высокие отношения: Собчак и Виторган удивили перепиской в сети

16:20 18 ноября 2019 284
Собчак и Виторган
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Ксения Собчак и ее бывший муж Максим Виторган поздравили с днем рождения сына Платона, а также поблагодарили друг друга, чем вызвали настоящий восторг в сети.

Так, Виторган опубликовал видео, на котором Платон «поздравляет себя».

«3‼️ Спасибо, Ксюша! Всем счастья и танцы!!!» — подписал он видео.

«Тебе спасибо», — ответила Ксения.

Собчак

«Высокие отношения», — решили подписчики Максима. «Замечательно, что есть люди, которым хватило ума и духовных качеств, чтобы сохранить отношения, ещё и благодарить друг друга за ребенка», «Это действительно похвально!!! Желаю вам обоим счастья», — пишут комментаторы.

Собчак

Напомним, что после развода Виторган и Собчак продолжают общаться и вместе воспитывать сына. Мальчик проводит время то с папой, то с мамой. Так, во время свадьбы Собчак, маленький Платон был со своим отцом.

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