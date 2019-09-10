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Лучший папа в мире: Собчак трогательно поздравила бывшего мужа с днем рождения (фото)
Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, трогательно поздравила бывшего мужа Максима Виторгана с днем рождения. Она опубликовала в Instagram фото их сына Платона, которому скоро исполнится три года, с подарком в руках. Вместе с мальчиком Ксения приготовила оригинальный подарок для папы — рисунок дуба. Под фото Собчак оставила трогательные слова для бывшего мужа.
«Дорогой папа Максим! Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок-с ним все было бы сильно проще. Свети всегда, и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа @mvitorgan !!!❤️❤️❤️❤ — написала Ксения.
Подписчики в комментариях присоединяются к поздравлениям и отмечают, что Платон очень похож на папу.
Напомним, 10 сентября Максиму Виторгану исполняется 47 лет. Вероятней всего, свой день рождения он отметит в узком кругу. Возможно, со своей возлюбленной актрисой Нино Нинидзе. На своей странице в Instagram именинник опубликовал фото с мороженым и поблагодарил за поздравления.
Как будет праздновать, не уточнил. Максим попросил друзей не дарить ему подарки, а поздравить со смыслом — перевести деньги на счет благотворительного фонда, попечителем которого он является.
После развода Собчак и Виторган, не смотря на публичное обсуждение любовного треугольника и драку Виторгана с Богомоловым, сохранили дружеские отношения, вместе воспитывают сына и строят личную жизнь.
Ксения снова собралась замуж. Говорят, пышная свадьба состоится 13 сентябре в Москве в Покровском пассаже. На торжество приглашено около 300 гостей. В Сеть попало креативное приглашение на свадьбу.
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