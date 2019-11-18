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Задержанного экс-руководителя «Укрэксимбанка» освободили в зале суда: что произошло
В понедельник, 18 ноября, судья Печерского районного суда отказал в ходатайстве обвинения в отношении председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко и освободил его. Ранее сообщалось, что председатель правления государственного «Укрэксимбанка» Александр Гриценко получил подозрение, которое подписано прокурором ГПУ Константином Куликом. Об освобождении высокопоставленного банкира бывший министр Ирина Фриз сообщает в Facebook.
По словам Ирины Фриз, сторона обвинения требовала для председателя «Укрэксимбанка» Александра Гриценко залог в размере 100 млн грн. Но суд отказал прокуратуре и освободил подозреваемого из-под стражи в зале суда. Залог составил всего 2,999 млн грн.
Как сообщалось ранее, Александру Гриценко инкриминировали содействие в легализации доходов, которые были получены незаконным путем высокопоставленными должностными лицами при Викторе Януковиче.
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