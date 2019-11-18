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"Террористам тут не место": в России тысячи людей с флагами Украины вышли на протест против бывшего главаря "ДНР" (видео)

В столице российской республики Калмыкия Элисте не стихают протесты против назначения главой администрации бывшего главаря террористов «ДНР» Дмитрия Трапезникова.

В сети появилось видео, снятое на акции протеста 17 ноября, когда на улицу вышло более 2 тысяч человек.

Несмотря на то, что акция была согласована властями, полиция до последнего не разрешала разворачивать транспаранты. Тем не менее многие из протестующих принесли с собой флаги Украины.

Участники акции требовали восстановить практику прямых выборов главы администрации города и называли Трапезникова человеком «с грязной репутацией».

«Хочу напомнить своим землякам, что наши цвета флагов независимой Украины и Калмыкии совпадают, как совпадают наши стремления сохранить свою культуру и свой язык», — заявил на акции один из ее участников.

В комментариях к опубликованному в сети видео пользователи написали о протестных настроениях, которые «преобладают во многих регионах РФ».

Трапезников был назначен исполняющим обязанности мэра Элисты в конце сентября. Местные жители назвали это назначение незаконным и начали протестовать. На одной из таких акций к Трапезникову неожиданно обратились на украинском языке. По словам активиста, он сделал это, чтобы показать: калмыкам не удастся сохранить национальную идентичность, если ими будут «править» такие люди.

Напомним, ранее суд Элисты наказал штрафом одного из участников митингов против назначения мэром бывшего главаря т.н. «ДНР» Дмитрия Трапезникова. По решению местной Фемиды журналист Бадма Бюрчиев должен внести в бюджет 20 тысяч рублей.

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