24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха

17:45 18 ноября 2019 390
Посадка в тумане
Инф. «ФАКТОВ»

17 ноября в Харьков прибыл чартерный авиарейс «Шарм-эль-Шейх — Харьков», который едва не завершился трагедией. Ранее сообщалось, что на Полтавщине разбился вертолет с бывшим министром. О происшествии в Харькове сообщает «Город X».

Харьковчанка Ирина Ивченко написала в соцсетях, что при возвращении из Египта самолет должен был приземлиться в Харькове, но плохая видимость и нехватка топлива привели к вынужденной посадке в Борисполе.

«Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове… туман, ветер, самолет сдувает, страшно… Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла», — написала Ирина Ивченко.

Но благодаря профессионализму экипажа посадка прошла успешно.

«Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737−800 NG (189 пассажиров) — Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности», — написала харьковчанка.

Ранее сообщалось, что в Украину впервые прилетел уникальный лайнер «Снежный барс».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер