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- 17:45 «Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха
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«Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха
17 ноября в Харьков прибыл чартерный авиарейс «Шарм-эль-Шейх — Харьков», который едва не завершился трагедией. Ранее сообщалось, что на Полтавщине разбился вертолет с бывшим министром. О происшествии в Харькове сообщает «Город X».
Харьковчанка Ирина Ивченко написала в соцсетях, что при возвращении из Египта самолет должен был приземлиться в Харькове, но плохая видимость и нехватка топлива привели к вынужденной посадке в Борисполе.
«Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове… туман, ветер, самолет сдувает, страшно… Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла», — написала Ирина Ивченко.
Но благодаря профессионализму экипажа посадка прошла успешно.
«Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737−800 NG (189 пассажиров) — Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности», — написала харьковчанка.
Ранее сообщалось, что в Украину впервые прилетел уникальный лайнер «Снежный барс».
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