Происшествия

«Пассажиры молча вцепились в кресла»: в сети рассказали об экстремальной посадке в Харькове самолета с туристами из Шарм-эль-Шейха

17 ноября в Харьков прибыл чартерный авиарейс «Шарм-эль-Шейх — Харьков», который едва не завершился трагедией. Ранее сообщалось, что на Полтавщине разбился вертолет с бывшим министром. О происшествии в Харькове сообщает «Город X».

Харьковчанка Ирина Ивченко написала в соцсетях, что при возвращении из Египта самолет должен был приземлиться в Харькове, но плохая видимость и нехватка топлива привели к вынужденной посадке в Борисполе.

«Дозаправились и совершили попытку приземлиться в Харькове… туман, ветер, самолет сдувает, страшно… Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла», — написала Ирина Ивченко.

Но благодаря профессионализму экипажа посадка прошла успешно.

«Хотим выразить огромную благодарность пилоту Boeing 737−800 NG (189 пассажиров) — Алексею Якимчуку за то, что смог дважды посадить судно в тумане высокой плотности», — написала харьковчанка.

Ранее сообщалось, что в Украину впервые прилетел уникальный лайнер «Снежный барс».

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