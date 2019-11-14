В детстве отстреливал голубей и бил детей: что известно о самом молодом «пожизненнике» в Украине

Происшествия

Громкое дело

В Днепре суд вынес приговор 19-летнему парню, который в марте 2018 года в Павлограде устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его четырехлетним сыном и беременной женой. Ворвавшись ночью в их дом, школьник (тогда он еще учился в школе) сначала зарезал своего соседа, а потом напал на женщину с ребенком. Выжить удалось только женщине — истекая кровью, она смогла убежать. Ее муж и маленький сын скончались от ранений. С места преступления убийца сбежал, но вскоре был задержан и с тех пор находился под стражей. А сейчас суд вынес ему пожизненный приговор. Если адвокатам убийцы не удастся его оспорить, он станет самым молодым «пожизненником» в Украине.

«Однажды, играя во дворе, натравил на соседских детей свою собаку. И пес разодрал мальчику спину»

Несмотря на то что ЧП случилось в Павлограде, суд проходил в Днепре. Это связано с тем, что мачеха убийцы раньше была председателем Павлоградского суда. Она, кстати, присутствовала на всех судебных заседаниях, но комментариев журналистам не давала. Сам подсудимый молча выслушал приговор, который судья зачитывал два часа. В ходе следствия вина осужденного была полностью доказана, а судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления убийца отдавал отчет своим действиям.

Пострадавшая Виктория Крыгина на оглашение приговора не пришла. Через четыре месяца после трагедии она родила мальчика. Врачи говорили, что ребенок чудом остался жив, ведь преступник изрезал ножом и Викторию. Она тогда попала в больницу с множеством колото-резаных ран, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и травмой лицевой части черепа.

Виктория чудом осталась жива и через четыре месяца после трагедии родила мальчика

Сразу после трагедии женщина рассказала, как на ее глазах озверевший сосед убил мужа и сына.

По словам Виктории, с этими соседями они практически не общались, хотя были дальними родственниками (у мужа Виктории Семена и его убийцы есть общая сестра. Семену она родная по матери, а убийце — по отцу). В тот день поздно вечером сосед неожиданно заявился к ним домой и попросил чаю. Он был пьян. Семен заварил ему чай и намекнул, что время позднее — дескать, им с беременной женой уже пора спать. После этого 18-летний сосед набросился на него с ножом. Уже будучи тяжелораненым, Семен выбежал на улицу и выманил озверевшего школьника из дома. Но последнего это не остановило. Окончательно расправившись с Семеном, он ворвался в дом через окно и напал с ножом на беременную Викторию.

— Никогда не забуду тот страшный вечер, — рассказал «ФАКТАМ» сосед погибших Михаил. — Я услышал в соседском дворе стук. Сначала подумал, что сосед Сеня рубит дрова. Потом услышал, что стучат уже мне в калитку. Вышел на улицу и обомлел: это была Виктория, жена Сени. Вся в крови, в одних трусиках. «Дядя Миша, у меня ребенка режут! — закричала она. — Вызывайте полицию! Сеню убили!» Я тут же позвонил 102. «Был стук в дверь, — рассказала Виктория. — Сеня вышел посмотреть, кто пришел, и вдруг закричал: „Вика, меня режут!“ Он (преступник. — Авт.) сразу его убил. Потом ворвался в дом. Я успела закрыть двери, но он выбил окно и накинулся на меня с ножом. Начал меня резать. Я кричала, чтобы он не бил в живот — я же беременна…» Вика рассказала, что потом проснулся сын и закричал: «Дядя, что вы делаете?» И «дядя» накинулся с ножом на ребенка. Когда приехала полиция, мальчик еще был жив. Но до приезда «скорой» умер… После этого люди готовы были учинить над убийцей самосуд.

Вскоре после задержания убийцы выяснились шокирующие факты о его прошлом. Соседи 18-летнего преступника признались, что давно боялись и самого школьника, и его отца.

— Эту семью боялась вся улица, — рассказала «ФАКТАМ» соседка Лариса Дмитриевна. — Он (убийца. — Авт.) рос жестоким ребенком. Жил с отцом и мачехой. У отца четверо детей, все — от разных женщин. Отец — предприниматель, а мачеха раньше работала судьей. Это обеспеченная семья. У них у единственных на нашей улице двухэтажный дом, самый высокий забор. Еще когда этот мальчик был маленьким, я какое-то время с ним занималась — готовила к школе. Это был очень замкнутый, злой и при этом запуганный ребенок. Когда я как-то попыталась его погладить, он ужасно испугался — будто решил, что я буду его бить. Помню, хотела рассказать ему сказку о лесе, а он закричал: «Нет! Я боюсь леса!» Как ни приду, он за компьютером: играет в игры, где все друг друга режут, убивают. Все его игрушки с какими-то рогами и клыками. Он практически не шел на контакт, учеба давалась ему тяжело. Мальчик любил повторять: «У меня самый большой дом, мой папа самый сильный, и мы самые богатые».

Он издевался над животными: вместе с отцом ради развлечения отстреливал голубей. Потом начал издеваться над детьми. Кого-то толкнет, кого-то ударит. Однажды ни с того ни с сего ударил мою внучку тяжелой подставкой по голове. У нее до сих пор есть шрам. Позже, играя во дворе, натравил на соседских детей свою собаку. Пес, получив команду «Фас!», разодрал спину одному мальчику. Моя внучка тоже там была, но успела запрыгнуть на забор. Мы после этого случая вызывали и милицию, и телевидение. Но ни мальчика, ни его папу к ответственности никто не привлек. И подобных случаев было много. Этот ребенок третировал других детей, но ему все сходило с рук.

— Вы разговаривали с его отцом?

— Да. В лучшем случае он отвечал, что поговорит с сыном. Однажды с ним попытался разобраться дедушка одного мальчика. Закончилось все тем, что отец жестокого ребенка ударил этого дедушку так, что тот упал. Все произошло на моих глазах. Кстати, самого агрессивного мальчика мы часто видели со следами побоев. Не исключено, что его били дома.

Его отправили учиться в элитную школу, но в шестом классе выгнали оттуда. Это произошло после того, как он отрезал одному ребенку ухо. Он и до этого случая всегда ходил в школу с ножом. Родители пострадавшего ребенка тогда вроде бы собирались судиться, но дело замяли, садиста перевели в другую школу.

«Несколько человек рассказали, что этот подросток… насиловал их детей»

— А позже выяснились страшные вещи, — продолжает Лариса Дмитриевна. — Сразу несколько человек рассказали, что этот подросток… насиловал их детей.

Две женщины, сыновья которых несколько лет назад подверглись насилию, рассказали о пережитом в студии программы «Один за всех» на телеканале СТБ.

— Моему ребенку тогда было семь лет, а этому малолетнему преступнику — 13, — рассказала в студии одна из женщин. — Сын гулял на улице с друзьями. К нему подошел этот подросток и, приставив к горлу нож, потребовал идти с ним. Он привел моего сына на стройку, где все это и совершил… Мой ребенок кричал, что не хочет, пытался вырваться, а тот ухмылялся… Сын сначала ничего мне не рассказал. Но я заметила, что ребенок изменился — замкнулся, перестал выходить на улицу. Потом сын признался, что малолетний насильник сотворил такое не только с ним — пострадали пятеро мальчишек.

— Мой ребенок, которому в тот момент было восемь лет, пришел домой и сказал, что подросток просил его показать половые органы, — вспоминала мама еще одного пострадавшего (обе женщины попросили не называть их имен). — Рассказал, что тот приставлял ему к горлу нож, запугивал. О том, что его изнасиловали, сын сначала не говорил. Когда я об этом узнала, была шокирована.

Не менее поразительно в этой истории то, что никто из родителей тогда не обратился в правоохранительные органы.

— Я разговаривала с родителями других мальчиков, — вспоминает мама пострадавшего ребенка. — Говорила им: «Надо написать заявление». Но они боялись. Сказали, что мы все равно ничего не добьемся, но при этом опозорим своих детей на всю улицу, испортим им жизнь. А толку не будет, потому что мачеха этого подростка судья, и до сих пор они успешно решали все проблемы. Когда мы с родителями других пострадавших пришли к нему (преступнику. — Авт.) домой, его мачеха сказала: «Я с ним поговорю. Но не нужно никому ничего рассказывать. Вы ничего не добьетесь».

«В тот вечер изверг хотел убить свою сестру Марину, но ее не оказалось дома»

— Никто и не стал ничего добиваться, — говорит Лариса Дмитриевна. — А жестокий подросток только убедился в своей безнаказанности. Ему тогда было всего 13 лет, а он уже творил страшные вещи. Если бы Вадик не зарезал семью, думаю, по сей день никто ничего не рассказал бы. Но этот случай стал последней каплей. У нас на глазах рос настоящий изверг.

Почему он зарезал своих соседей? Как выяснилось, в тот вечер он хотел убить свою сестру Марину, которая жила в другом поселке. Приехал к ней, но ее не оказалось дома. Марина потом рассказала, что в тот вечер неожиданно для самой себя пошла с тремя детьми гулять. Не застав сестру, убийца вернулся домой и ворвался в соседский дом.

Его соседи — Сеня, Виктория и их сынишка — уже спали. Это была хорошая семья, спокойные порядочные люди. Сначала изверг зарезал Сеню, потом напал на Викторию. Он бы ее убил, если бы не закричал ребенок. Услышав крик малыша, убийца бросился с ножом на него. Получилось, что этот мальчик ценой своей жизни спас маму и своего еще не родившегося братика.

Подсудимый молча выслушал приговор, который судья зачитывал два часа

Сестра подсудимого Марина в студии программы «Один за всех» расплакалась и призналась, что ей стыдно за такого брата.

— Я не хочу считать себя членом этой семьи, мне стыдно! — сказала Марина. — Мой брат — конченый человек, но корень зла — это отец. Отец все время его покрывал и даже поощрял.

Отец подсудимого заявил журналистам телеканала СТБ следующее:

— Сын раньше говорил, что видит какие-то тени, силуэты. Мы сначала не придавали этому значения. Думали, ребенок шутит. Как-то зашли к нему в комнату, а он говорит со стенкой. Я потом не раз за ним такое замечал. «Тени, которые я вижу, заставляют меня что-то делать, — сказал сын. — Если я этого не делаю, они меня наказывают».

Мужчина показал журналистам комнату убийцы и вырванный на стене кусок обоев. Сказал, что это сделал его сын, чтобы «показать образ существа, с которым он общался».

Тем не менее судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления убийца отдавал отчет своим действиям. В июле 2018 года, когда уже шли судебные заседания, пострадавшая Виктория Крыгина рассказала «ФАКТАМ», что отец подсудимого ей угрожал.

— Это произошло прямо в здании суда, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория. — Отец этого изверга подошел ко мне и предупредил: дескать, если не хочешь неприятностей, помалкивай. Он так и сказал: «Закрой свой рот». А его жена в это время подошла к моему куму и сказала ему: «Какого черта ты сюда приперся?» Их сынок в это время заверял суд, что он «искренне раскаивается». О каком раскаянии может идти речь, если я не услышала от этой семьи даже извинений? Они ведут себя нагло. Убийца временами даже ухмылялся.

Тогда Виктория говорила нам, что будет добиваться пожизненного наказания для убийцы. Но потом женщина почему-то изменила свои намерения. В этом году она неожиданно заявила, что не будет настаивать на столь суровом наказании и что претензий к убийце не имеет. С тех пор женщина больше не приходила на судебные заседания. Позже, во время судебного заседания выяснилось, что она получила от семьи подсудимого материальную компенсацию. После приговора «ФАКТЫ» связались с Викторией, но женщина отказалась что-либо комментировать.

Адвокат подсудимого Юрий Лелека после приговора сказал журналистам следующее:

— Мой подзащитный раскаивается, сожалеет о случившемся. Он понимал, что за совершенное преступление должен понести наказание. Но наказание, не связанное с пожизненным лишением свободы. Человеку, который отбывает наказание, нужна надежда.

В прокуратуре судебным приговором удовлетворены.

— Мы настаивали именно на пожизненном заключении, — сообщил «ФАКТАМ» прокурор Виталий Ражда. — Вина подсудимого полностью доказана. В ходе следствия была проведена судебно-психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления подсудимый отдавал отчет своим действиям. Он сам признал свою вину, но давать показания в суде отказался. Во время судебных заседаний он практически все время молчал. Следствием было установлено, что с семьей потерпевшей у него были неприязненные отношения. Перед тем как совершить убийство, подсудимый в компании друзей употреблял алкоголь.

Будет ли адвокат осужденного подавать апелляцию, пока не известно.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Чернигове вынесен пожизненный приговор 23-летней девушке, которая совершила жестокое убийство родственников. Убийцу двух девушек из Сум, осужденного на пожизненный срок и выпущенного на свободу, вернули в СИЗО. Тем временем убийце Оксаны Макар могут пересмотреть «пожизненный» приговор (видео).

Фото с сайта Павлоград.dp.ua

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