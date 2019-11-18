Общество и люди

«Деньги не пахнут?»: сеть возмутили сувенирные матрешки с Андреевского спуска с изображениями Путина и Трампа

В центре Киеве продают, к сожалению, не только эксклюзивную украинскую продукцию. Здесь присутствует также засилье безвкусных сувениров: матрешки с изображениями Трампа и Путина, шапки-ушанки и советские пилотки. Об этом в соцсетях написал известный блогер Александр Барабошко, чем вызвал бурную реакцию сети.

«Десятки туристических офисов, а в украинских аэропортах и на топ пешеходных улицах негде купить адекватный магнит из Украины», — написал Барабошко.

Большинство фолловеров возмущены подобным фактом. Наиболее радикальные даже предлагают сжечь ушанки-матрешки, которыми торгуют на улицах столицы.

Как сообщалось ранее, блогер Александр Барабошко на простом примере показал огромную разницу между политическими системами Украины и России: он сравнил ситуации с украинцем Алексеем Белько и россиянином Павлом Устиновым.

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