24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

«Деньги не пахнут?»: сеть возмутили сувенирные матрешки с Андреевского спуска с изображениями Путина и Трампа

19:29 18 ноября 2019 97
Сувениры с Андреевского спуска
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киеве продают, к сожалению, не только эксклюзивную украинскую продукцию. Здесь присутствует также засилье безвкусных сувениров: матрешки с изображениями Трампа и Путина, шапки-ушанки и советские пилотки. Об этом в соцсетях написал известный блогер Александр Барабошко, чем вызвал бурную реакцию сети.

«Десятки туристических офисов, а в украинских аэропортах и на топ пешеходных улицах негде купить адекватный магнит из Украины», — написал Барабошко.

Большинство фолловеров возмущены подобным фактом. Наиболее радикальные даже предлагают сжечь ушанки-матрешки, которыми торгуют на улицах столицы.

Как сообщалось ранее, блогер Александр Барабошко на простом примере показал огромную разницу между политическими системами Украины и России: он сравнил ситуации с украинцем Алексеем Белько и россиянином Павлом Устиновым.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Собчак и Богомолов

Даже не живут вместе: открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Мальчик

В Китае мальчик-заучка ради изучения анатомии засунул себе в половой член 31 магнитный шарик

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер