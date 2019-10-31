Легкие и красивые: киевлянка добилась успеха, создавая авторские женские сумки и рюкзаки

Житейские истории

— До того как я занялась созданием сумок, девять лет проработала в департаменте логистики одной крупной компании, — говорит дизайнер из Киева Светлана Соколова. — Мне хорошо платили, но работа не приносила удовольствия. Поэтому в какой-то момент решила заняться тем, о чем мечтала в еще в детстве, — дизайном. Выбрала дамские сумки, ведь ими пользуются практически все женщины. Я рассудила: рынок этих аксессуаров огромен, свое место на нем обязательно найду. Читайте также: «Мои сумки есть у Хиллари Клинтон и принцессы Мэри»: украинка создала успешный бизнес в Дании

«Пять евро, которые получила за первую проданную сумку, храню как талисман»

— Опыта конструирования и пошива сумок у меня не было, записалась на курсы, на которых обучали этому делу, — продолжает Светлана Соколова. — Однако вскоре поняла, что трачу время и деньги впустую: нужных знаний и навыков на курсах не давали. Пришлось черпать информацию из Интернета и учиться методом собственных проб и ошибок.

— Обустроили мастерскую у себя дома?

— Да. Это сейчас я арендую отдельную квартиру под мастерскую (оборудовала ее профессиональными машинами). А поначалу действительно одну из комнат в своей двухкомнатной квартире отвела для работы. Затем заказала в эту комнату мебель по собственному дизайну, чтобы можно было спрятать швейную машинку, оверлок (машину для обработки краев ткани), когда приходили гости. На первых порах работала на бытовой машинке. Умудрялась засовывать в нее толстую ткань, делать практически идеально ровные строчки. Давалось это нелегко: приходилось прилагать немалые физические усилия, после рабочего дня болели руки.

На улице с большим интересом рассматривала сумки прохожих. Если видела какую-нибудь неординарную модель, шла за ее владелицей, стараясь подметить каждый нюанс. Случалось, заговаривала с девушкой, объясняла, кто я, просила разрешения посмотреть, как устроена ее сумочка. Бывало и так, что я покупала в магазинах приглянувшиеся модели, чтобы распороть и изучить.

Одна из линеек изделий Соколовой — городские женские рюкзаки в этностиле

— Пришлось учиться работе на швейной машинке?

— Нет, я это давно умею. Когда мне было 14 лет, получила в подарок от отца швейную машинку — он знал, что я хочу создавать себе наряды. Тогда и научилась шить одежду. А еще я увлекалась вышиванием, вязанием — мне с детства нравится что-то делать своими руками.

— Помните свою первую сумку, которую у вас купили?

— Конечно. На День Киева я впервые вынесла свои изделия продавать на Андреевский спуск. Компанию мне составила подруга-художница. До этого я раздаривала свои сумки родственникам и друзьям. Сейчас понимаю, что те мои первые работы были не очень-то совершенными. Народу на Андреевском было полным-полно, однако время шло, а никто ничего не покупал. Но все же в тот теплый майский день мне улыбнулась удача: мимо проходила пожилая пара из Германии. Фрау очень понравилась сумка-котомка из гобеленовой ткани с неброским растительным орнаментом. Ее супруг отговаривал покупать, но женщина настояла на своем. Мы поторговались, сошлись на пяти евро и 200 гривнях. Те пять евро я не потратила, ношу в кошельке как талисман (улыбается).

Кстати, до сих пор шью сумки, подобные той, что понравилась пожилой немке, ведь они вместительные, но при этом не выглядят большими. Я разработала несколько размеров и вариантов такой сумки.

— Чтобы обустроить мастерскую, пришлось брать кредит?

— Нет, обошлась личными сбережениями. В моем деле большого стартового капитала не требуется. Но нужно быть целеустремленной и работать по 10—12 часов в день без выходных.

— Чем выделяются ваши сумки?

— Все они не только красивые, но и легкие. Это очень важно, ведь, как правило, женщины носят с собой много всяких вещей. Довольно большая стеганая сумка, с которой я сейчас хожу, весит всего около 300 граммов. В руке она кажется почти невесомой. Кстати, стеганые сумки занимают одно из ключевых мест в моих коллекциях. Они невероятно практичные.

Стеганые сумки практически невесомые и очень удобные

Другая характерная особенность моих изделий — большое количество карманчиков. Это очень функционально и удобно — многим вещам вы найдете в сумке отдельное место.

Еще один важный момент: каждое мое изделие пошито хорошо — нет кривых строчек, торчащих ниток. Стараюсь выбирать и применять только качественную фурнитуру.

Сейчас наступил холодный период года, поэтому в моей новой коллекции превалируют темные оттенки. Однако я позаботилась о том, чтобы осенне-зимние модели не выглядели уныло, — многие из них украшены изображением цветов, бабочек. Осенью и зимой женщины носят верхнюю одежду преимущественно темных тонов. Но стоит повязать яркий шарфик, взять в руки одну из моих сумок с цветными рисунками или аппликациями — и девушка будет выглядеть ярко и нарядно. На наших улицах не хватает красок!

Я не шью изделий из кожи. Безусловно, этот материал отлично выглядит, держит форму. Но работать с ним мне не дает осознание того, что ради получения куска кожи было убито живое существо.

А вот войлок активно использую, ведь сырье для него (шерсть) просто состригают с животного. У меня целая линия сумок из войлока. Причем не только натурального, но и искусственного. Второй существенно отличается по стоимости. Войлочные модели украшаю аппликациями.

Светлана Соколова: «Сумки из войлока украшаю аппликациями». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Многим нравятся мои рюкзаки. Они в меру яркие, украшены различными орнаментами. Ну и конечно, в них хватает удобных карманчиков. Я делаю и экосумки — для походов в супермаркеты.

«Без посторонней помощи создала сайт, через который продаю свои изделия»

— Стремитесь, чтобы ваши сумки были на пике моды?

— Конечно, слежу за модными тенденциями, но не гонюсь за ними. Независимо от конъюнктуры рынка, делаю сумки, которые мне самой нравятся. Впрочем, посмотрев недавно показы нескольких всемирно известных домов моды, обнаружила, что мои сумки в тренде.

— Вышивку на своих изделиях делаете сами?

— Ручную выполняю сама. Это, как правило, вышивка на войлоке. Она очень трудоемкая, но результат того стоит. Также у меня есть модели сумок, украшенные машинной вышивкой. Моя подруга Наталья, создавшая с нуля крупный цех по вышиванию, помогает мне в этом. Ее клиентами являются ведущие дизайнеры одежды. Я придумываю идею, просматриваю много книг по народному творчеству и наследию, на основании всего этого появляются рисунки. Затем прихожу к подруге, и мы адаптируем их для машинной вышивки.

— Считали, сколько сумок в вашем гардеробе?

— Думаю, десятка два. Ведь когда разрабатываю новые модели, сама их тестирую. Экспериментальные образцы не пустишь в продажу, поэтому они пополняют мой гардероб. Кроме того, дарю новинки близким людям и прошу высказывать свои мнения и замечания о них.

Мне очень пригодилось обучение в Государственной академии легкой промышленности по специальности «Системы автоматического проектирования». Вообще-то, я ехала с родной Волыни в Киев поступать на дизайнера. Рассчитывала, что раз закончила школу с золотой медалью, то благополучно пройду конкурсный отбор. Пришла с братом (он тогда уже жил в столице) в вуз подавать документы, и оказалось, что нужно предоставить свои рисунки, дополнительные документы, которых у меня не было. И тут я увидела объявление о приеме на специальность «Системы автоматического проектирования». Поступила на нее и, знаете, ни разу не пожалела: в программе обучения было столько математики, программирования, интересных прикладных предметов. Нас научили делать лекала для сборки одежды, обуви, аксессуаров. Когда я занялась созданием сумок, эти знания оказались очень кстати: не приходится на стороне заказывать лекала для моих моделей. Обучение программированию позволило мне самой создать и поддерживать сайт в Интернете, через который продаю свои сумки.

Машинные вышивки для сумок дизайнера выполняются на предприятии ее подруги

— Из-за границы поступают заказы?

— Да, из многих стран, даже из Африки и Австралии. Отправляю сумки по почте. Кстати, мой друг из Шотландии профессор Робби Пикт рассказал, как на шотландском острове Скай (он там живет в собственном доме на берегу океана) повстречал девушку, у которой был вышитый джинсовый рюкзак с моей торговой маркой Sokolova. Нужно сказать, что Робби необычайно энергичный человек — в 71 год отправился на стареньком «Рено» из Шотландии в Украину. А это ни много ни мало три с половиной тысячи километров. Профессор выдвинул гипотезу о том, что предками шотландцев являются скифы, некогда жившие в Причерноморье. Поэтому он уже четыре раза приезжал в нашу страну. После одной из таких поездок повесил возле своего дома на острове Скай огромный сине-желтый флаг. Однажды возле его подворья остановился автомобиль, в котором путешествовала молодая пара. Девушка стала фотографировать флаг, спросила профессора, не украинец ли он. «Нет, я пикт», — ответил он. Пикты — это старейший известный историкам народ, населявший Шотландию. Оказалось, эта девушка наша соотечественница, а ее парень — шотландец. Робби пригласил их на чай. А когда они уезжали, попросил подвезти к своему другу. На заднем сиденье увидел рюкзак с моим логотипом. «О, это рюкзак от Соколовой!» — воскликнул он. «Вы ее знаете?» — изумилась девушка. «Светлана Соколова — одна из моих самых близких друзей в Украине», — сообщил ей профессор.

У Робби пятеро детей. В подарок одному из своих сыновей и его невесте он заказал у меня рюкзаки с вышитыми кельтскими орнаментами. Мы с моей подругой Натальей разработали очень эффектную серебристую вышивку для этого заказа. Мой шотландский друг остался доволен. Затем я еще изготовила пять-шесть таких же рюкзаков. Вынесла на Андреевский спуск, где их очень быстро раскупили.

Я принимаю участие во многих выставках авторских изделий. Делаю это не столько ради заработка, сколько для того, чтобы пообщаться с потенциальными покупателями. Люди, которые хотят иметь оригинальные одежду, аксессуары, помогают мне во всех подробностях разобраться в их вкусах и предпочтениях.

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Фото предоставлено Светланой СОКОЛОВОЙ

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