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На свободу с чистой совестью: суд в Киеве закрыл дело против Супрун и запретил повторно на нее жаловаться
Окружной административный суд столицы закрыл производство, которое было открыто в отношении бывшего министра здравоохранения Ульяны Супрун по иску Игоря Мосийчука. Об этом Ульяна Супрун сообщила в Twitter.
«Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами», — проинформировала бывшая руководительница Минздрава.
Игорь Мосийчук оспаривал наличие у Супрун полномочий министра и требовал признать противоправным ее назначение в Кабинет министров.
Ранее был озвучен сценарий, при котором Владимир Зеленский может повторить судьбу Петра Порошенко — для этого он должен оставить на должностях прежних министров, в том числе главу Минздрава Ульяну Супрун.
Фото: LB.ua
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