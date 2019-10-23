Зеленский повторит судьбу Порошенко: озвучен интересный прогноз

Украина

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, который, согласно данным КМИС, к октябрю снизился с 73 до 66 процентов, за два три года упадет до рейтинга пятого главы государства Петра Порошенко.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дал политолог Виктор Бобыренко, предсказавший президентство Зеленского еще в 2015 году. Впрочем, по его словам, уровень поддержки действующего главы государства будет проседать медленнее, поскольку фан-клуб артистов больше, и они относятся к своим кумирам лояльнее, нежели к политикам. «В политиках быстро разочаровываются. Но у Зеленского его фан-клуб формировался давно, он очень стойкий и, по крайней мере, 20—30 процентов у него будет еще долго», — добавил он.

По словам политолога, на падении рейтинга Зеленского скажется то, что надежды людей не будут оправданы. Например, на повышение пенсий и зарплат, уменьшение платы за коммуналку, на борьбу с коррупцией.

«У Зеленского за полгода рейтинг не убьется. Думаю, что они (партия „Слуга народа“. — Авт.) будут идти на местные выборы, чтобы еще и местные советы захватить, где-то в мае, не ожидая октября. Потому что до следующего октября рейтинг точно просядет, и президент не будет иметь нынешнего успеха», — считает Виктор Бобыренко.

Также, по его словам, разочаруются в новой власти и те люди, которые ожидают громких посадок представителей бывшей власти. «Люди ожидают посадку Порошенко. А если придется даже Пашинского выпустить — что тогда? Если не посадят Луценко или посадят и выпустят? Если ничего не будет с Супрун, если с бывшими министрами ничего не будет, по крайней мере — с областными прокурорами. Если не будет больших посадок, то все, не сработает игра на четырех ожиданиях. Мира не получится, посадки не выйдут — рейтинг начнет падать», — отметил он и добавил: «То случилось с рейтингом Порошенко за год, у Зеленского может занять два-три года. Но до пятой годовщины избрания у него с рейтингом будет то же самое, что и у Порошенко».

Полный текст второй части интервью с Виктором Бобыренко «Скоро „плюсы“ начнут „мочить“ Зеленского» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте на нашем сайте первую часть интервью эксперта «Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт».

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