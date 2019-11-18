РосСМИ сообщили о побеге в Украину высокопоставленного российского чиновника

Мир

В России официально признали факт исчезновения заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления, генерала Максима Мамчура. По данным россСМИ, он может находиться в Украине. Напомним, в октябре россиянка бежала в Украину от рейдеров.

Сначала Мамчур не вышел на работу, а через некоторое время стало известно, что генерал выехал за пределы РФ через Беларусь вместе со всей семьей.

Максим Мамчур

В приемной Мамчура журналистам ничего не объясняют, отмечая лишь, что обязанности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления выполняет уже его заместитель, полковник Светлана Андреева.

По данным российских СМИ, исчезновению Мамчура предшествовала не менее загадочная история с 49-летним начальником отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни, полковником Олегом Гусевым. В настоящее время он может находиться в Прибалтике.

Напомним, ранее политического убежища в Украине попросил россиянин Сергей Гаврилов, который является фигурантом дела «Нового величия». Он также выехал в Украину через Беларусь.



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