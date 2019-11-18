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"Слабонервным не смотреть": тоскующие "путинские бабушки" порвали сеть (видео)

21:43 18 ноября 2019 120
«Слабонервным» не смотреть»: тоскующие «путинские бабушки» порвали сеть (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В сети комментируют смешной прогандистский видеоролик, снятый пожилыми поклонницами президента России Владимира Путина в Краснодарском крае. Напоним, в сентябре 2018 года на один из офисов организации «Отряды Путина» было совершено нападение.

Кадры с женщинами в одинаковых лиловых футболках сопровождаются слезливой песней о «глазах цвета рая».

«Слабонервным не смотреть», — прокомментировал видео его автор, известный блогер Фашик Донецкий.

«Это в дурдоме выходной?», — задался вопросом пользователь Ямал.

«А чего глаза цвета рая такие ботоксом заплывшие?» — вторит ему Калина.

Напомним, ранее Путин разозлил сеть анекдотом о бабушке.

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