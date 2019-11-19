Украина

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение РФ «газ в обмен на отказ от арбитража»

Предложение российского монополиста «Газпрома» к «Нафтогазу» продлить на один год действующий сейчас договор на транзит газа с отказом от претензий в международном арбитраже является неприемлемым для Украины.

Такое мнение высказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире «Свобода слова» на ICTV.

«То предложение, которое сейчас получено (от „Газпрома“ — ред.) является неприемлемым для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на 1 год в пользование украинской газотранспортной системой. Это откровенно неприемлемо», — заявил Оржель.

В то же время, министр надеется на конструктивный диалог с российской стороной.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

Напомним, ранее в «Газпроме» сообщили, что направили НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. Позже исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил получение от «Газпрома» официального предложения относительно транзитного контракта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Оржель заявлял, чито для Украины является приоритетом подписание нового долгосрочного договора о транспортировке газа через украинскую ГТС, но учитывая позицию России, Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, Киев активно работает вместе с европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с «Газпромом». Он отметил, что переговорный процесс по газу должен полностью исключать политику.

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