Прекращение транзита российского газа через Украину: министр энергетики сделал важное заявление

Украина

Для Украины является приоритетом подписание нового долгосрочного договора о транспортировке газа через украинскую ГТС, но учитывая позицию России, Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

По словам Оржеля, Киев активно работает вместе с европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с «Газпромом».

Он отметил, что переговорный процесс по газу должен полностью исключать политику.

«Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газом рынков Европы. Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей», — отметил министр энергетики.

Вместе с тем, Киев готов к остановке транспортировки по украинской территории.

«Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа», — сказал Оржель.

Напомним, украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. В Москве же ведут речь только о продлении на год существующего договора на транзит газа через Украину, если не будет подписано новое соглашение. Кроме того, РФ предлагает Украине возобновить прямые поставки газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что при прямых поставках газ будет дешевле на 20%.

На данный момент «Газпром» и «Нафтогаз» до сих пор не договорились об условиях нового договора, который должен заработать уже с начала 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявлял, что Россия больше заинтересована в продаже Украине своего газа по высоким ценам, чем в его транзите в Европу через украинскую газотранспортную систему.

Также сообщалось, что после того, как Дания отказала в разрешении на строительство газопровода «Северный поток 2» через свою территорию, компания-оператор отозвала свою заявку, заявив, что будет прокладывать трубы по альтернативному маршруту.

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