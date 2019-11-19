24.09 / 24.33 26.52 / 26.91
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Фекальный потоп на курорте: Бердянск залило нечистотами (фото)

0:55 19 ноября 2019 11
Бердянск
Инф. «ФАКТОВ»

На популярном азовском курорте Бердянске, где недавно был найден бивень доисторического животного, 17 ноября произошёл порыв на напорном коллекторе, по которому стоки подаются от КНС № 5 (нижняя часть города) на очистные сооружения на Мелитопольском шоссе.

Об этом пишет brd24 со ссылкой на начальника службы канализационных сетей «Бердянскводоканала» Олега Петрова.

Сообщается, что информация о порыве поступила диспетчеру днем, на место выехала аварийная бригада. Порыв связывают с большим износом трубы, так как старая стальная труба лежит в агрессивной среде. Рабочие на месте порыва говорят, что старый коллектор продолжает обваливаться теперь уже и в нижней части города.

Чтобы снизить нагрузку на канализационные сети, были остановлены контрольно-насосные станции, благодаря чему стоки стали поступать в резервуары, в которых могут храниться не дольше, чем 5−7 часов.

В то же время жители города писали в соцсетях о полных ливнеках, откуда фекалии растекались дальше по нижней части города и в результате их несло в залив.

Авторы добавляли, что дышать в городе было крайне тяжело.

Над локализацией порыва ремонтники работали всю ночь. Осложнялось все выходом грунтовых вод. Для устранения порыва привлекли четыре аварийные бригады и тяжелую технику.

В настоящее время аварийный участок запущен, в этот раз все обошлось без отключения водоснабжения, пишет ПроБердянск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму в Феодосии руководство объектов минобороны РФ продолжает сбрасывать канализационные стоки прямо в море, без предварительной их очистки. А летом жители города безуспешно пытались от властей добиться закрытия центрального пляжа из-за вони и нечистот.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик

Не пропадать же добру: 79-летний Виторган шокировал новым заявлением о детях

Пенсия в Украине

Названы надбавки к пенсиям, на которые вправе рассчитывать украинцы

Танці з зірками судьи 2019

Слезы Анны Ризатдиновой и шок Дмитрия Дикусара: подробности самого скандального эфира «Танців з зірками»

Королева Елизавета

Истерика принца Гарри и ложь принца Эндрю: королева уже не в состоянии держать семью под контролем – СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер