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Фекальный потоп на курорте: Бердянск залило нечистотами (фото)
На популярном азовском курорте Бердянске, где недавно был найден бивень доисторического животного, 17 ноября произошёл порыв на напорном коллекторе, по которому стоки подаются от КНС № 5 (нижняя часть города) на очистные сооружения на Мелитопольском шоссе.
Об этом пишет brd24 со ссылкой на начальника службы канализационных сетей «Бердянскводоканала» Олега Петрова.
Сообщается, что информация о порыве поступила диспетчеру днем, на место выехала аварийная бригада. Порыв связывают с большим износом трубы, так как старая стальная труба лежит в агрессивной среде. Рабочие на месте порыва говорят, что старый коллектор продолжает обваливаться теперь уже и в нижней части города.
Чтобы снизить нагрузку на канализационные сети, были остановлены контрольно-насосные станции, благодаря чему стоки стали поступать в резервуары, в которых могут храниться не дольше, чем 5−7 часов.
В то же время жители города писали в соцсетях о полных ливнеках, откуда фекалии растекались дальше по нижней части города и в результате их несло в залив.
Авторы добавляли, что дышать в городе было крайне тяжело.
Над локализацией порыва ремонтники работали всю ночь. Осложнялось все выходом грунтовых вод. Для устранения порыва привлекли четыре аварийные бригады и тяжелую технику.
В настоящее время аварийный участок запущен, в этот раз все обошлось без отключения водоснабжения, пишет ПроБердянск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму в Феодосии руководство объектов минобороны РФ продолжает сбрасывать канализационные стоки прямо в море, без предварительной их очистки. А летом жители города безуспешно пытались от властей добиться закрытия центрального пляжа из-за вони и нечистот.
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