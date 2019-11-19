Трагедия в Черкасской области: двое детей погибли из-за обогревателя (фото)

Происшествия

В понедельник, 18 ноября, в селе Медведевка Чигиринского района (Черкасская область) в результате пожара в частном жилом доме погибли двое детей двух и трех лет. Еще один ребенок, которому нет и года, в тяжелом состоянии находится в больнице. У него около 25% ожогов. Из них 15% - глубокие, и ожоги дыхательных путей.

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник днем, по предварительным данным, из-за неисправности электрообогревателя.

Обогреватель работал в комнате у детей, когда они спали. Мать детей уложила их спать, а сама пошла хлопотать по хозяйству. Через некоторое время она увидела дым в доме, позвала на помощь соседей.

Огня как такового не было, говорят спасатели. В помещении было задымление. Дети умерли от угара.

В сюжете ТСН говорится, что пытаясь спасти детей, в задымленное помещение вместе с испуганной женщиной, матерью детей, забежал односельчанин Роман Холод. Понимая, что время идет на секунды, он дважды входил в дом, откуда успел вынести во двор двух мальчишек.

Ветеран АТО Роман, имея соответствующую медицинскую подготовку, делал малышам искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ему удалось привести в чувство только самого маленького мальчика, за жизнь которого сейчас борются врачи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в многоэтажном доме возле станции метро «Университет» в Киеве и о пожаре в пригородном поезде под Николаевом. А также писали о пожаре в одесской гостинице «Токио Стар», где погибли люди.







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