«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Мир

На интернет-платформе Reddit было опубликовано видео, озаглавленное: «Преступника выдали его сообщники». В обнародованном ролике хозяин учинил допрос четырем своим собакам — трем белым лабрадорам и маленькому коричневому пуделю, пытаясь выяснить, кто из них погрыз колбасу. Сначала все четверо, понурившись и виновато поглядывая, не реагируют. Затем один из лабрадоров кладет лапу пуделю на спину. То же самое повторяет второй лабрадор. Потом к «виновному» подходит третий и сильно толкает его носом.

Некоторые пользователи сети назвали лабрадоров доносчиками. Им возразили — они, мол, не доносчики, а просто не хотят, чтобы всех наказали из-за одного — потому и выдали провинившегося. Некоторые решили, что это собачий расизм — трое белых против одного темного. «Ну да, легче обвинить самого маленького», — возмущались другие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о собаке, которая прославилась в сети сходством с плюшевым медвежонком.

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