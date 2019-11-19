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«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)
На интернет-платформе Reddit было опубликовано видео, озаглавленное: «Преступника выдали его сообщники». В обнародованном ролике хозяин учинил допрос четырем своим собакам — трем белым лабрадорам и маленькому коричневому пуделю, пытаясь выяснить, кто из них погрыз колбасу. Сначала все четверо, понурившись и виновато поглядывая, не реагируют. Затем один из лабрадоров кладет лапу пуделю на спину. То же самое повторяет второй лабрадор. Потом к «виновному» подходит третий и сильно толкает его носом.
Некоторые пользователи сети назвали лабрадоров доносчиками. Им возразили — они, мол, не доносчики, а просто не хотят, чтобы всех наказали из-за одного — потому и выдали провинившегося. Некоторые решили, что это собачий расизм — трое белых против одного темного. «Ну да, легче обвинить самого маленького», — возмущались другие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о собаке, которая прославилась в сети сходством с плюшевым медвежонком.
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