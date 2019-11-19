- 09:46 Масштабный пожар в воинской части на Львовщине: есть погибшие и пострадавшие
- 09:45 Девушка решила сделать милое селфи с собакой и получила неожиданный результат, насмешивший сеть
- 09:43 Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями
- 09:43 Всеукраинский диктант без ошибок написали только два человека
- 09:26 «Больше, чем нужно»: Новосад сделала громкое заявление об украинских учителях
- 09:15 В Москве экстренно госпитализирован знаменитый актер
- 09:13 "Хотел отомстить за мать": под Хмельницким чиновник привязал собаку к машине и 1,5 км тащил по дороге
- 09:09 Доллар стремительно теряет в цене: за сколько можно купить и продать валюту
- 08:53 Умер командир 128-й бригады, подорвавшийся на мине на Донбассе
- 08:46 «Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе
- 08:33 Возврат захваченных Россией кораблей в Керченском проливе: Украина может потребовать компенсацию
- 08:30 «Крути колеса від цінового стресу»: где, когда, как?
Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями
Российский актер, продюсер, певец и телеведущий Игорь Верник, которому недавно вызывали «скорую» на работу, снова попал в больницу.
Как информирует tv360ru, Верник обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в области желудка.
Врачи диагностировали у него острый панкреатит.
По информации некоторых СМИ, Верник сам приехал в одну из московских клиник. Его госпитализировали в VIP-отделение.
Напомним, что 8 ноября Игорь Верник во время репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова почувствовал себя плохо и попросил коллег вызвать врачей. Медики не смогли помочь больному на месте, привезли в больницу, где диагностировали проблемы со спиной.
Также напомним, что в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализирован актер Юрий Соломин. У него пневмония и проблемы с артериями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон посетила варьете в черном вечернем платье, вызвав слухи о своей беременности (фото, видео)
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...