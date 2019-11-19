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Игорь Верник снова попал в больницу с сильными болями

9:43 19 ноября 2019 7
Игорь Верник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский актер, продюсер, певец и телеведущий Игорь Верник, которому недавно вызывали «скорую» на работу, снова попал в больницу.

Как информирует tv360ru, Верник обратился за медицинской помощью с жалобами на боли в области желудка.

Врачи диагностировали у него острый панкреатит.

По информации некоторых СМИ, Верник сам приехал в одну из московских клиник. Его госпитализировали в VIP-отделение.

Напомним, что 8 ноября Игорь Верник во время репетиции в Московском художественном театре им. А. П. Чехова почувствовал себя плохо и попросил коллег вызвать врачей. Медики не смогли помочь больному на месте, привезли в больницу, где диагностировали проблемы со спиной.

Также напомним, что в реанимацию в тяжелом состоянии госпитализирован актер Юрий Соломин. У него пневмония и проблемы с артериями.

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