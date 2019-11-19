Мир

Знаменитый американский фотограф Ансель Адамс как-то сказал, что секрет успеха — оказаться в нужном месте и вовремя нажать на спуск затвора фотоаппарата, когда к этому готов Бог. Сделать такой кадр повезло пользовательнице интернет-платформы Reddit под ником ShamPow20.

Опубликованное фото девушка подписала: «Пыталась сделать милое селфи со своей собакой. Такой вот получился результат». Во время съемки пес неожиданно поднял вверх голову и их с хозяйкой изображения слились в одно.

Пользователи сети пришли в восторг. «Миссия выполнена. Это очень милое фото!», «Я сначала думал, что это фильтр, и не сразу понял, где, собственно, собака» — писали в комментариях. Некоторые отметили, что совместное фото девушки и пса напоминает им портрет знаменитой «сердитой кошки» Grumpy Cat, которая скончалась в мае этого года.

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