Легализацию азартных игр не поддерживают 58% украинцев, — исследование

Украина

Против возможной легализации азартных игр выступают 58% украинцев. 84% совершеннолетних жителей Украины никогда не играли в азартные игры или же делают это крайне редко. В то же время процент тех, кто регулярно играет, крайне невысок — всего 3%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы «Рейтинг».

Сейчас идет активная работа по разработке законодательства о легализации в Украине игорного бизнеса. Правительство разработало и подало в Верховную Раду законопроект № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр».

Однако Главное научно-экспертное управление парламента рекомендовало отправить проект закона на доработку. Одновременно с правительственным законопроектом на сайте ВРУ были зарегистрированы еще семь законопроектов на ту же тему легализации игорного бизнеса.

Эксперты на заседании круглого стола, организованного Украинским институтом будущего, отметили, что эти законопроекты нацелены на установление монополии букмекеров и казино в ущерб традиционным числовым лотереям.

«Если мы сейчас посмотрим на улицы, мы можем увидеть, что все букмекерские пункты находятся в тех или иных помещениях лотерей. При принятии закона в той редакции, которая есть, останется 800 букмекерских объектов, которые не имеют никаких ограничений по распространению своей деятельности. Они могут быть размещены в любом месте, нет никакого ограничения по их площади», — считает эксперт Александр Хацкевич.

Кстати, именно классические лотереи находят наибольшую поддержку в обществе, согласно данным группы «Рейтинг». В пользу классических лотерей высказались 48% опрошенных.

Аудитория исследования: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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