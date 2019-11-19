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В центре Днепра загорелся трамвай с пассажирами: в сеть попало видео происшествия
Утром во вторник, 19 ноября, в центре Днепра загорелся трамвай с пассажирами. Ранее во Львове у трамвая загорелись тормозные колодки.
Видео с места чрезвычайного происшествия опубликовал ресурс «Х…ый Днепр». «Утро выдалось жарким. Загорелись два вагона первого трамвая возле ЦУМа. Люди вылетели из трамвая, как пробка из шампанского», — говорится в комментарии к видео, выложенным в сеть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров. Водитель общественного транспорта и помогавшие ему автомобилисты не смогли справиться с огнем — на место ЧП вызывали сотрудников ГосЧС.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!