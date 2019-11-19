24.12 / 24.36 26.58 / 26.97
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский обвинил Тимошенко в попытке устроить «договорняк»

11:22 19 ноября 2019 408
Зеленский и Тимошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее устраивавший «разгон» нардепам из президентской фракции за коррупционный скандал, заявил, что лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко предлагала синхронное голосование со «слугами народа» в Раде взамен на назначение ее людей на «сладкие» места.

Так Зеленский прокомментировал выступление Юлии Тимошенко в эфире на ICTV, во время которого она рассказала, что предлагала на различные должности людей, которые принесут инвестиции.

«Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на „сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со „слугами народа“ в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — пишет Зеленский на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исключенная из фракции партии «Слуга народа» Анна Скороход заявила, что ее бывшие коллеги по фракции, которые во всем слушаются руководство и «правильно» голосуют, получают зарплату в конвертах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик

Не пропадать же добру: 79-летний Виторган шокировал новым заявлением о детях

осень

Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Гороскоп

Кому не повезет сегодня: гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер