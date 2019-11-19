Зеленский обвинил Тимошенко в попытке устроить «договорняк»

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее устраивавший «разгон» нардепам из президентской фракции за коррупционный скандал, заявил, что лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко предлагала синхронное голосование со «слугами народа» в Раде взамен на назначение ее людей на «сладкие» места.

Так Зеленский прокомментировал выступление Юлии Тимошенко в эфире на ICTV, во время которого она рассказала, что предлагала на различные должности людей, которые принесут инвестиции.

«Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на „сладкие“ места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со „слугами народа“ в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», — пишет Зеленский на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исключенная из фракции партии «Слуга народа» Анна Скороход заявила, что ее бывшие коллеги по фракции, которые во всем слушаются руководство и «правильно» голосуют, получают зарплату в конвертах.

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