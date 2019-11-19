Украина

С 20 ноября водителей начнут наказывать за перевозку детей без автокресел: что грозит нарушителям

Со среды, 20 ноября, вступают в силы штрафы за перевозку детей без автокресел — соответствующий закон, принятый Верховной Радой и подписанный главой государства, опубликован в официальной прессе.

В соответствии с новыми правилами, за перевозку детей без автокресла водителя оштрафуют на 510 гривен (30 необлагаемых налогом минимальных доходов), за повторное нарушение закона штраф увеличиться до 850 гривен (50 «минимумов»).

В автокреслах следует перевозить детей в возрасте до 12 лет и тех, чей рост меньше 145 сантиметров.

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