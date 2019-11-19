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С 20 ноября водителей начнут наказывать за перевозку детей без автокресел: что грозит нарушителям
Со среды, 20 ноября, вступают в силы штрафы за перевозку детей без автокресел — соответствующий закон, принятый Верховной Радой и подписанный главой государства, опубликован в официальной прессе.
В соответствии с новыми правилами, за перевозку детей без автокресла водителя оштрафуют на 510 гривен (30 необлагаемых налогом минимальных доходов), за повторное нарушение закона штраф увеличиться до 850 гривен (50 «минимумов»).
В автокреслах следует перевозить детей в возрасте до 12 лет и тех, чей рост меньше 145 сантиметров.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!