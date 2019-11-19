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Радаров TruCAM на дорогах станет еще больше: где установят нове приборы (карта)
С 20 ноября в Украине еще на 57 участках будут работать приборы измерения скорости TruCAM. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
По его информации, всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM. Измерение скорости движения мониторится на 186 участках.
Карта и перечень мест, где указана обновленная информация.
Напомним, с 8 октября 2018 года украинские полицейские стали контролировать скорость движения транспорта. Делается это с помощью современных лазерных радаров производства США TruCAM.
Как сообщали «ФАКТЫ», ответственность за превышение допустимой скорости составляет от 255 гривен (при превышении скорости на 20 км в час) до 510 грн. (при превышении на 50 км).
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