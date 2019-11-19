Нардепы массово прогуливают заседания Рады: обнародованы свежие данные

Политика

Только 299 народных депутатов не пропустили ни одного заседания парламента в ноябре. Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины (КИУ) в Facebook.

Комитет избирателей, проанализировав посещения народными избранниками пленарных заседаний Рады в ноябре, отметил, что из 423 нардепов все семь заседаний посетили только 299 депутатов или 70% от состава Рады.

Еще 76 депутатов посетили шесть заседаний, 12 депутатов — пять заседаний, 19 — четыре заседания, 6 — три заседания, 4 депутата — два заседания, 7 депутатов — одно и ноль заседаний.

Среди фракций самыми дисциплинированными оказались нардепы из фракции «Голос» — в среднем на заседаниях ВР было зарегистрировано 83% депутатов.



На заседаниях парламента от «Слуги народа» присутствовало 80% депутатов, от «Европейской солидарности» — 69%.

Несколько ниже результаты у «Оппозиционной платформы — За жизнь» — (61%) и «Батьківщини» (57%). Самым низким относительно других оказался показатель группы «За будущее» — в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы или 52%.

«Ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще является актуальной и требует комплексного решения», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Данные представлены согласно электронной регистрации народных депутатов.

Следующее пленарное заседание Верховной Рады должно состояться 3 декабря.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский подписал принятый 16 октября закон, предполагающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов. Закон вступил в силу 1 ноября.

Кроме того, народных избранников обещали лишать депутатского мандата за «кнопкодавство».

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