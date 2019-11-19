Встреча «нормандской четверки»: у Путина высказались об итоговом документе

Украина

В России готовится итоговый документ предстоящего «нормандского саммита», но в Кремле пока не решили, будет ли он носить декларативный характер или обязывающий. Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ, и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет», — уточнил чиновник.

Песков разъяснил журналистам, что бывают документы, которые подписывают, и те, которые принимают без подписи.

«Как правило, принимаются различного рода заявления, декларации, меморандумы и так далее. Некие договоренности, планы действий, дорожные карты, соглашения — документы, которые носят обязывающий характер или элементы обязывающего характера, чаще всего подписываются», — пояснил Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на «нормандской» встрече в Париже намерен договариваться о возврате украинских территорий. По его словам, в вопросе возвращения Донбасса должны быть определены конкретные сроки.

Ранее в России намекали, что могут пересмотреть дату саммита в Париже, и выдвигали новое требование для его проведения.

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