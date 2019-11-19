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Люди добровольно отдают деньги: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
В Днепропетровской области зафиксирован случай применения аферистами новой схемы выманивания денег. Об этом в Facebook-группе Вольногорск Online сообщает Елена Новикова.
Новая афера рассчитана на людей, которые ожидают посылку. Так, женщина ждала медикаменты для лечения онкологического заболевания, поэтому оплатила и получила посылку, которая пришла «наложенным платежом» и была помечена «без осмотра». Отправителем был указан некий киевлянин. Когда женщина оплатила посылку и принесла ее домой, то вместо лекарства обнаружила там две старые книжки.
«Моя вина, что не уточнила, от кого именно должна была прийти посылка с лекарством!» — пишет Елена Новикова.
Так что мошенники не устают придумывать самые неожиданные способы наживы.
Ранее сообщалось, что в Чернигове аферист под видом сотрудника СБУ собирал с бизнесменов деньги на помощь ветеранам АТО.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».