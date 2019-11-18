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В Черниговской области аферист под видом сотрудника СБУ собирал с бизнесменов деньги "на АТО" (фото)
На Черниговщине задержали киевлянина, который под видом сотрудника СБУ собирал «дань» с местных бизнесменов под видом помощи участникам АТО. При этом он использовал поддельное служебное удостоверение сотрудника СБУ. Напомним, ранее в Киеве сотрудник ГФС управлял Hyundai в нетрезвом виде и представился патрульным сотрудником СБУ.
По информации пресс-центра СБУ, мошенника задержали оперативники спецслужбы на момент его пребывания в Чернигов.
Они установили, что на момент задержания он успел собрать около 100 тысяч гривен «пожертвований». У него изъяли поддельное удостоверение и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.
Кроме того, установлено, что мужчина предлагал бизнесменам «содействие» с перевозкой товаров через таможенную границу Украины.
Ранее на Киевщине браконьеры безжалостно убили животных, занесенных в Красную книгу. Один из них представился полицейским сотрудником СБУ, показав поддельное удостоверение.
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