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Воруют с помощью «курьеров»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников
В Северодонецке (Луганская область) мошенники обманывают людей, продающих ценные товары через интернет-сайты, присылая к ним подставного курьера. Ранее сообщалось о задержании мошенников, которые под видом «денежной реформы» выманивали у пожилых людей деньги, обменивая их на сувенирные купюры.
«Злоумышленник на местных сайтах ищет объявления о продаже ценных товаров, связывается с продавцом и договаривается о покупке. При этом лично они встретиться не могут, потому что покупатель на работе и не может приехать и забрать товар. Мошенник предлагает заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом», — сообщают в Северодонецком отделе полиции.
После того, как продавец и «покупатель» пришли к соглашению, последний отправляет за товаром нанятого для такого случая человека, который может и не знать, что он задействован в преступной схеме. Мошенник выдает ему накануне фирменную жилетку и бланки — его посыльный ничем не отличается от курьера настоящей службы.
«Вор забирает товар у „курьера“ и ничего не платит продавцу. Если вы решили продать товар и воспользоваться услугой курьерской доставки, вызывайте специалиста только лично, это обеспечит вам сохранность имущества и гарантирует оплату», — советуют в полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве мошенники наживаются на жильцах многоэтажек, не знающих многих соседей. Именно на этом и играют нечистые на руку люди, которые ходят по квартирам, представляясь родственниками только что умерших соседей, и собирают деньги на похороны.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?