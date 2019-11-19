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Зеленский объяснил журналистам, почему явился небритым на брифинг
Президент Украины Владимир Зеленский не будет бриться, пока катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые отдала Россия, не прибудут в украинские порты.
Об этом он заявил на брифинге, извинившись перед присутствующими и объяснил свою небритость суеверием. «Есть такое классное украинское слово — забобона. То есть, суеверие. Сейчас я жду возвращение кораблей. Вернут корабли, тогда я побреюсь», — сказал Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко сообщил, что корабли, предположительно, придут в украинский порт 20−21 ноября 2019 года.
Также сообщалось, что 21 ноября в арбитражном трибунале в Гааге состоятся первые слушания по делу «Украина против РФ» о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей.
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