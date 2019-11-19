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Украина

Названы сроки прибытия в Украину возвращенных Россией кораблей

12:17 19 ноября 2019 99
Корабли ВМС ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые Россия захватила у берегов оккупированного Крыма и через год таки передала Украине, прибудут в украинские порты ориентировочно 20−21 ноября 2019 года.

Как передает «РБК-Украина», об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины подтвердили, что возвращение катеров и буксира не означает отказ нашей страны от судебного разбирательства с Россией в арбитражном трибунале в Гааге. Так, в четверг, 21 ноября, состоятся первые слушания по делу «Украина против РФ» о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов экипажей.

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