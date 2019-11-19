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Украина

Ляшко забросали презервативами под зданием суда в Борисполе (видео)

15:46 19 ноября 2019 315
Олег Ляшко
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 19 ноября, в Бориспольском городском районном суде рассматривается ходатайство прокуратуры об аресте Олега Ляшко в связи с дракой с нардепом Андреем Герусом. Возле здания суда участники движения «Вирок» бросили в Ляшко презервативы с вазелином. Об этом сообщает издание FaceNews.ua.

Перед заседанием к зданию суда приехала группа поддержки лидера «Радикальной партии» — около 50 человек. В их числе — однопартийцы Дмитрий Линько и Андрей Лозовой и бывшие нардепы Евгений Дейдей и Виктория Сюмар.

Приехали и противники скандального политика. Так, участники движения «Вирок» бросили в подъехавшего Ляшко презервативы с вазелином.

Ляшко заявил, что не боится «мелких провокаторов».

Ранее сообщалось, что Олега Ляшко собираются арестовать без права внесения залога.

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