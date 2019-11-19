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Была угроза для жизни: экс-начальник УГО Гелетей прокомментировал "незаконное" предоставление госохраны Богдану
Экс-начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей объяснил обстоятельства принятия решение о взятии под государственную охрану главы Офиса президента Андрея Богдана. Напомним, журналисты Bihus.info назвали решение об охране Богдана противоречащим законодательству.
По словам Гелетея, в данном случае инициатива исходила от президента Украины.
«Решение о целесообразности принимается исключительно президентом Украины по представлению начальника Управления государственной охраны или от имени соответствующих органов государственной власти. То есть, президент, по большому счету, принимает решения. Это решение не обсуждается, руководитель государственной охраны обеспечивает, соответственно, это решение», — заявил бывший начальник госохраны в комментарии 112 Украина.
По словам Гелетея, государственная охрана может предоставляться
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан пошутил по поводу своих постоянных сопровождений Владимира Зеленского.
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