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Украина

«Украинагейт»: главный обвинитель Трампа заявил, что Данилюк трижды склонял его стать министром обороны Украины

19:27 19 ноября 2019 35
Александр Виндман
Инф. «ФАКТОВ»

Уроженцу Киева, члену Совета национальной безопасности США Александру Виндману предлагали стать министром обороны Украины. Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа, сообщает «НВ».

Полковник Александр Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему должность министра обороны Украины. Виндман утверждает, что отказался.

«Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения», — сказал офицер. Обо всех предложениях он проинформировал свое начальство, а также органы контрразведки.

Виндман — ведущий специалист по Украине в Совете национальной безопасности США. Как он отметил, было «довольно комично», что столь высокую должность министра предложили человеку его ранга.

Ранее сообщалось, что Александр Виндман — важный свидетель скандального разговора Зеленского и Трампа.

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