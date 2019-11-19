- 19:27 Неутешительная статистика: украинцев уже не 42 миллиона
- 19:27 «Украинагейт»: главный обвинитель Трампа заявил, что Данилюк трижды склонял его стать министром обороны Украины
- 19:12 Бриллиантов на миллионы: в Киеве открылась выставка сокровищ Успенского собора
- 19:11 «Ледяное сердце II» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:01 «Если я рот открою, ей наступит конец»: Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева
- 19:00 Запоздалая реакция: собака не узнала вернувшуюся из армии хозяйку, но затем пришла в полный восторг
- 18:58 "Ужасное превышение": в Киеве неизвестный лихач побил рекорд скорости — 222 км/час
- 18:38 Суд отказался арестовывать Ляшко: кто взял его на поруки
- 18:34 Лед тронулся: спустя два года Насирову в суде наконец зачитали обвинительный акт
- 18:19 Аллу Пугачеву уличили в обмане: в чем причина
- 18:12 Решение принято: вместо знаменитого книжного рынка на киевской Петровке построят очередной ТРЦ
- 18:07 В Черногории поймали украинцев, "бомбивших" банкоматы по всей стране
«Украинагейт»: главный обвинитель Трампа заявил, что Данилюк трижды склонял его стать министром обороны Украины
Уроженцу Киева, члену Совета национальной безопасности США Александру Виндману предлагали стать министром обороны Украины. Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа, сообщает «НВ».
Полковник Александр Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему должность министра обороны Украины. Виндман утверждает, что отказался.
«Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения», — сказал офицер. Обо всех предложениях он проинформировал свое начальство, а также органы контрразведки.
Виндман — ведущий специалист по Украине в Совете национальной безопасности США. Как он отметил, было «довольно комично», что столь высокую должность министра предложили человеку его ранга.
Ранее сообщалось, что Александр Виндман — важный свидетель скандального разговора Зеленского и Трампа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!