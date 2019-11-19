Украина

«Украинагейт»: главный обвинитель Трампа заявил, что Данилюк трижды склонял его стать министром обороны Украины

Уроженцу Киева, члену Совета национальной безопасности США Александру Виндману предлагали стать министром обороны Украины. Об этом он сказал во время слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту Дональда Трампа, сообщает «НВ».

Полковник Александр Виндман заявил, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк три раза предлагал ему должность министра обороны Украины. Виндман утверждает, что отказался.

«Я американец… Я немедленно отклонил эти предложения», — сказал офицер. Обо всех предложениях он проинформировал свое начальство, а также органы контрразведки.

Виндман — ведущий специалист по Украине в Совете национальной безопасности США. Как он отметил, было «довольно комично», что столь высокую должность министра предложили человеку его ранга.

Ранее сообщалось, что Александр Виндман — важный свидетель скандального разговора Зеленского и Трампа.

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