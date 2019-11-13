Политика

Ушел, чтобы вернуться: в Раде разгорелся новый скандал из-за "отставленного" Яременко

Попавший в секс-скандал народный депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, которого обещали уволить с должности главы комитета по внешней политике, снова ведет заседание.

О том, что заседание комитета проходит под председательством Яременко, написала Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что оппозиционные депутаты обратились с предложением, чтоб Яременко передал руководство своим заместителям, но он категорически отказался.

По словам Геращенко, в защиту Яременко выступила глава парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«Мы требуем от слуг немедленно выбрать нового главу комитета, который не будет позорить нашу страну», — написала Геращенко.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку «слуги народа» Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп заявил, что устроил провокацию. Позже извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов информацией.

Однако, как выяснилось, общение на сайте знакомств, у Яременко было не единичным случаем. Журналисты также засняли его переписку с молодыми девушками в приложении для знакомств «Тиндер».

1 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что написал заявление об отставке с поста главы парламентского комитета.

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