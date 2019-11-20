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Украинский мультфильм получил награду фестиваля в Китае: что об этом известно
В Китае, где фильм Тарантино «Однажды в… Голливуде» не нашел понимания, на удивление тепло встретили анимационный фильм «Любовь» украинского режиссера Никиты Лыськова: лента получила награду в номинации «Выбор жюри» на Международном Пекинском кинофестивале Feinaki Beijing Animation Week.
Об этом говоритяс в сообщении Государственного агентства Украины по вопросам кино.
«Анимационный фильм «Любовь» (автор и режиссер Никита Лиськов, музыкальное оформление и звук Антон Байбаков, продюсер Андрей Граница, компания «Т.Т.М.») принял участие в конкурсной программе Международного Пекинского кинофестиваля Feinaki Beijing Animation Week и получил награду «Выбор жюри», — говорится в сообщении.
Сообщается, что «Любовь» — остроумная история-размышление об отношениях между людьми, которая раскрывается через звуки и символы. Мировая премьера картины состоялась на самом престижном в мире фестивале анимационного кино в Анси. Короткометражный фильм уже принял участие в более чем 20-ти международных фестивалях в Украине и за рубежом и получил ряд побед.
Впереди у «Любови» участие в еще двух конкурсах: на международном кинофестивале класса «А» PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival и Международном кинофестивале Etiuda & Anima в Кракове.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство информационной политики выпустило мультфильм, в котором показана история Украины от Триполья до наших дней. Под песню, которую исполнила украинская группа «Танок на Майдані Конґо» на стихи харьковского поэта Антона Полежаки, в мультике проносятся киевские князья, которые ходили походами на Византию, запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, Владимир Великий, крестивший Русь, и другие знаковые фигуры украинской истории.
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