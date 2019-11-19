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Гениально: в сети обсуждают яркий клип об истории Украины
Министерство информационной политики выпустило мультфильм, в котором показана история Украины от Триполья до наших дней.
Под песню, которую исполнила украинская группа «Танок на Майдані Конґо» на стихи харьковского поэта Антона Полежаки, в мультике проносятся киевские князья, которые ходили походами на Византию, запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, Владимир Великий, крестивший Русь и другие знаковые фигуры украинской истории.
Вспомнили в песне академика Петра Могилу, Котляревского с его «Енеїдой», «Заповіт» великого Кобзаря, а также многих украинских поэтов и писателей, которые рассказывали о непростой судьбе страны и ее жителей.
Рассказали певцы о красном терроре, которые устроили большевики на территории Украины, и о Голодоморе, уничтожившем каждого третьего жителя страны.
Спели о героях Крут и партизанах Холодного Яра, воинах УПА и Небесной сотне. На протяжении всей истории Украина боролась за свою независимость. Борьба продолжается и сейчас. И то, какой будет Украина, зависит от самих украинцев — такой лейтмотив песни.
Мультик очень понравился тем, кто его посмотрел. В соцсети пользователи оставили восторженные комментарии. В частности, волонтер Миросав Гай назвал его «крутым», а синоптик Наталья Диденко написала: «Гениально».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку самых красивых современных песен о любви к Украине. А также рассказывали о хите украинской группы Кazka «Плакала», который завоевал сердца миллионов меломанов не только на родине, но также попал в топ-10 международного чарта Shazam.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!