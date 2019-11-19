24.12 / 24.36 26.58 / 26.97
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Гениально: в сети обсуждают яркий клип об истории Украины

11:40 19 ноября 2019 91
фото из мультика
Инф. «ФАКТОВ»

Министерство информационной политики выпустило мультфильм, в котором показана история Украины от Триполья до наших дней.

Под песню, которую исполнила украинская группа «Танок на Майдані Конґо» на стихи харьковского поэта Антона Полежаки, в мультике проносятся киевские князья, которые ходили походами на Византию, запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, Владимир Великий, крестивший Русь и другие знаковые фигуры украинской истории.

Вспомнили в песне академика Петра Могилу, Котляревского с его «Енеїдой», «Заповіт» великого Кобзаря, а также многих украинских поэтов и писателей, которые рассказывали о непростой судьбе страны и ее жителей.

Рассказали певцы о красном терроре, которые устроили большевики на территории Украины, и о Голодоморе, уничтожившем каждого третьего жителя страны.

Спели о героях Крут и партизанах Холодного Яра, воинах УПА и Небесной сотне. На протяжении всей истории Украина боролась за свою независимость. Борьба продолжается и сейчас. И то, какой будет Украина, зависит от самих украинцев — такой лейтмотив песни.

Мультик очень понравился тем, кто его посмотрел. В соцсети пользователи оставили восторженные комментарии. В частности, волонтер Миросав Гай назвал его «крутым», а синоптик Наталья Диденко написала: «Гениально».


Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку самых красивых современных песен о любви к Украине. А также рассказывали о хите украинской группы Кazka «Плакала», который завоевал сердца миллионов меломанов не только на родине, но также попал в топ-10 международного чарта Shazam.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Собаки и погрызенная колбаса

«Кто cгрыз колбасу?»: псы выдали виновного на учиненном хозяином допросе (видео)

Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик

Не пропадать же добру: 79-летний Виторган шокировал новым заявлением о детях

Гороскоп

Кому не повезет сегодня: гороскоп на 19 ноября для всех знаков зодиака

осень

Неуклонно приближается зима: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер