Гениально: в сети обсуждают яркий клип об истории Украины

Культура и искусство

Министерство информационной политики выпустило мультфильм, в котором показана история Украины от Триполья до наших дней.

Под песню, которую исполнила украинская группа «Танок на Майдані Конґо» на стихи харьковского поэта Антона Полежаки, в мультике проносятся киевские князья, которые ходили походами на Византию, запорожские казаки, Богдан Хмельницкий, Владимир Великий, крестивший Русь и другие знаковые фигуры украинской истории.

Вспомнили в песне академика Петра Могилу, Котляревского с его «Енеїдой», «Заповіт» великого Кобзаря, а также многих украинских поэтов и писателей, которые рассказывали о непростой судьбе страны и ее жителей.

Рассказали певцы о красном терроре, которые устроили большевики на территории Украины, и о Голодоморе, уничтожившем каждого третьего жителя страны.

Спели о героях Крут и партизанах Холодного Яра, воинах УПА и Небесной сотне. На протяжении всей истории Украина боролась за свою независимость. Борьба продолжается и сейчас. И то, какой будет Украина, зависит от самих украинцев — такой лейтмотив песни.

Мультик очень понравился тем, кто его посмотрел. В соцсети пользователи оставили восторженные комментарии. В частности, волонтер Миросав Гай назвал его «крутым», а синоптик Наталья Диденко написала: «Гениально».





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