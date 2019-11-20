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Украина

Украину загоняют назад в имперское стойло: адвокат моряков Полозов предупредил об угрозе двойного гражданства (видео)

5:40 20 ноября 2019 38
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Введение Украиной двойного гражданства, механизм предоставления которого разрабатывают в МИДе, хорошо «ложится» в канву кремлевского плана дробления Украины, предусматривающего ситуацию, когда российские агенты будут занимать в ней государственные посты, являясь гражданами других государств. Такое мнение в эфире «5 канала» высказал российский адвокат Николай Полозов.

«В мире есть страны, где разрешено двойное гражданство. Но в них обычно нет войны. Аспекты гражданства не используются в интересах оппонентов. Здесь существует такая опасность», — отметил Полозов.

По информации известного адвоката, кремлевская схема федерализации и дробления Украины предусматривает, что агенты влияния, в том числе с российскими паспортами, должны попадать в государственные органы власти, избираться на должности на местах.

«На мой взгляд, это план закабаления Украины, ее загона назад, в имперское стойло», — отметил Полозов.

Напомним, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в украинском правительстве рассматривают идею предоставить право двойного гражданства людям со статусом иностранных украинцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о том, что правительство перешло к практическим шагам по внедрению в Украине института двойного гражданства. Осуществлять его предлагают двумя путями.

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