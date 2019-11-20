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«Подумай, готов ли ты?» Максим Виторган инкогнито сделал предложение своей новой возлюбленной
Российского актера Максима Виторгана, который недавно удивил поклонников «высокими отношениями» с бывшей супругой, заподозрили в намерениях узаконить отношения с его нынешней избранницей Нино Нинидзе.
Дело в том, что Нино любит в Сети общаться с подписчиками, устраивая рубрику «вопрос-ответ», и в этот раз в её беседу с подписчиками вмешался её возлюбленный, пишет издание Woman.ru.
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Актёр не стал выдавать себя, анонимно задав вопрос: «Это нормально — делать предложение девушке после 8 месяцев отношений?».
Такой вопрос от Максима Виторгана, которого и Нино, и подписчики сразу рассекретили по манере общения, создал некую интригу. Максим намекнул, что раздумывает, стоит ли делать предложение девушке, то есть ей, менее чем через год после начала отношений. Не менее интригующим оказался и ответ Нинидзе.
Та призвала Виторгана быть осторожным со своими желаниями и лишний раз подумать, готов ли он на такой поступок.
«Если задаешь этот вопрос мне… подумай еще раз, готов ли ты», — написала актриса в ответ своему возлюбленному.
Журналисты напомнили, что Максим и Нинидзе не в первый раз публично переписываются, в том числе и в анонимном «жанре». Вот только прежде их разговор никогда не переходил на настолько откровенный уровень.
В то же время подписчики уверены: у Нино и Максима вполне получилось бы создать по-настоящему гармоничную, счастливую семью. За те несколько месяцев публичных отношений между Виторганом и Нинидзе они не раз доказали, что являются красивой и гармоничной парой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 47-летний Максим Виторган перестал в октябре скрывать отношения с Нино Нинидзе. Пара вместе появляется на публике, демонстрируя свои чувства. Их отношения одобрила и мама Нино — известная актриса Ия Нинидзе. Кроме того, Максим познакомил с 28-летней Нино старших детей — сына Даниила и дочь Полину, а также маленького Платона, которого родила бывшая жена Ксения Собчак. А Нинидзе представила своего сына Сандро. Все вместе они летом отдохнули в Греции.
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