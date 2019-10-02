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Шоу-бизнес

Спелись: Максим Виторган показал дуэт новой возлюбленной с дочерью (фото)

15:52 2 октября 2019 501
Максим Виторган и Нино Нинидзе
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

47-летний актер Максим Виторган больше не скрывает отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Пара вместе появляется на публике, демонстрируя свои чувства. Их отношения одобрила и мама Нино — известная актриса Ия Нинидзе.

Максим познакомил с 28-летней Нино старших детей — сына Даниила и дочь Полину, а также маленького Платона, которого родила бывшая жена Ксения Собчак. А Нинидзе представила своего сына Сандро. Все вместе они летом отдохнули в Греции. Дети отлично поладили между собой. Полина и Нино стали подружками. Они весело проводят время вместе, обсуждают актерское мастерство и готовят роли.

Максим опубликовал на своей странице в Instagram забавное видео, на котором Нино и Полина поют песню «Седая ночь», едва сдерживая смех.

В комментариях под видео подписчики оставили множество комментариев и комплиментов, а также пожеланий любви и счастья.

Напомним, Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак. Телеведущая в сентябре вновь вышла замуж — она сыграла эпатажную свадьбу с режиссером Константином Богомоловым.

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