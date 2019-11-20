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Украина

Разумков оценил возможность досрочных выборов в Раду

9:00 20 ноября 2019 95
Дмитрий Разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который в октябре сложил полномочия лидера партии «Слуга народа», не видит предпосылок ни для проведения внеочередных парламентских выборов, ни для развала команды президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». Комментируя скандалы внутри фракции «слуг народа» в парламенте, в частности, исключение двух народных депутатов, он заявил, что это не может быть предпосылкой для перевыборов, и добавил: «Может, наши народные депутаты не так обучены политикой, как другие наши коллеги. Но ничего. Главное, чтобы они плохому не научились. А так все хорошо».

Отвечая на вопрос, покинет ли он команду Зеленского в случае перевыборов Рады в 2020 году, спикер предложил сначала дожить до следующего года и понять, будут ли новые выборы. «Сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда», — добавил Разумков.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко назвал Дмитрия Разумкова и руководителя Офиса президента Андрея Богдана не столько соратниками Зеленского, сколько его «попутчиками».

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