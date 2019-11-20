- 09:23 В Киеве разъяренный водитель устроил поножовщину посреди дороги: видео 18+
- 09:15 Сын бывшего президента Германии был убит во время лекции
- 09:13 Ани Лорак нарвалась на критику из-за молодежного наряда
- 09:13 Доллар и евро подорожали после затяжного падения: сколько стоит валюта
- 09:00 Разумков оценил возможность досрочных выборов в Раду
- 08:46 Замминистра Зеркаль уходит из МИД: названа причина
- 08:41 Самый популярный бренд и Меган Маркл в роли королевы стиля: подведены итоги 2019 года в индустрии моды
- 08:20 Информационная капитуляция? Сеть возмутила трансляция сепаратистских каналов вблизи Днепра
- 08:03 Отопление и горячая вода резко подорожают: правительство «отпустило» тарифы
- 07:50 Данилюк оправдался за предложение Виндману стать министром обороны Украины
- 07:37 Как убрать «апельсиновую корку» на бедрах: эффективные упражнения
- 07:30 Веник и крышка унитаза: как правильно читать денежные приметы
Разумков оценил возможность досрочных выборов в Раду
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который в октябре сложил полномочия лидера партии «Слуга народа», не видит предпосылок ни для проведения внеочередных парламентских выборов, ни для развала команды президента Владимира Зеленского.
Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». Комментируя скандалы внутри фракции «слуг народа» в парламенте, в частности, исключение двух народных депутатов, он заявил, что это не может быть предпосылкой для перевыборов, и добавил: «Может, наши народные депутаты не так обучены политикой, как другие наши коллеги. Но ничего. Главное, чтобы они плохому не научились. А так все хорошо».
Отвечая на вопрос, покинет ли он команду Зеленского в случае перевыборов Рады в 2020 году, спикер предложил сначала дожить до следующего года и понять, будут ли новые выборы. «Сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда», — добавил Разумков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко назвал Дмитрия Разумкова и руководителя Офиса президента Андрея Богдана не столько соратниками Зеленского, сколько его «попутчиками».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...