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Шоу-бизнес

Тейлор Свифт шокировала фанатов обликом трясущей бюстом кошки (фото, видео)

11:10 20 ноября 2019 44
Тейлор Свифт в роли кошки
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кинокомпания Universal Pictures выпустила полный трейлер экранизации знаменитого мюзикла «Кошки» британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который возглавляет список самых богатых музыкантов в мире. Как пишет издание Daily Mail, многие пользователи сети отреагировали негативно, сочтя, что гибриды котов с человеком выглядят странно и неприятно. В облике кошек и котов предстают певица Тейлор Свифт, актеры Идрис Эльба, Йен Маккеллен, Джуди Денч и другие.

Особенно сильное впечатление на фанатов произвела покрытая шерстью Тейлор Свифт, которая играет роль Бомбалурины.

«О, Господи. Вид Тейлор в виде трясущей бюстом кошки — самое странное и жуткое зрелище, которое я когда-либо видел в жизни», — писали пользователи сети.
Идрис Эльба, который в прошлом году был обладателем титула самого сексуального мужчины в мире по версии журнала People, в облике мускулистого кота Макавити также не слишком впечатлил своих поклонниц, предпочитающих видеть его в более естественном виде. «Голый кот Идрис???», «Мне не нравится обнаженная плоть кота», — писали они.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц мира по версии Forbes.

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