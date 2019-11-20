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Тейлор Свифт шокировала фанатов обликом трясущей бюстом кошки (фото, видео)
Кинокомпания Universal Pictures выпустила полный трейлер экранизации знаменитого мюзикла «Кошки» британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который возглавляет список самых богатых музыкантов в мире. Как пишет издание Daily Mail, многие пользователи сети отреагировали негативно, сочтя, что гибриды котов с человеком выглядят странно и неприятно. В облике кошек и котов предстают певица Тейлор Свифт, актеры Идрис Эльба, Йен Маккеллен, Джуди Денч и другие.
Особенно сильное впечатление на фанатов произвела покрытая шерстью Тейлор Свифт, которая играет роль Бомбалурины.
«О, Господи. Вид Тейлор в виде трясущей бюстом кошки — самое странное и жуткое зрелище, которое я когда-либо видел в жизни», — писали пользователи сети.
Идрис Эльба, который в прошлом году был обладателем титула самого сексуального мужчины в мире по версии журнала People, в облике мускулистого кота Макавити также не слишком впечатлил своих поклонниц, предпочитающих видеть его в более естественном виде. «Голый кот Идрис???», «Мне не нравится обнаженная плоть кота», — писали они.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц мира по версии Forbes.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..