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Происшествия

Новое задержание украинца в Польше: мужчину подозревают в двойном убийстве

11:48 20 ноября 2019 118
Польские пограничники
Инф. «ФАКТОВ»

На пункте пропуска «Коречева — Краковец» польские пограничники задержали гражданина Украины, который подозревается в двойном убийстве, совершенном на территории Чехии. Ранее в Польше по запросу России в Интерпол задерживали ветерана АТО Игоря Мазура.

Как сообщает «Укринформ», 32-летний украинец ехал в автобусе сообщением Прага — Киев. Правоохранители Чехии считают его причастным к двойному убийству, совершенному 17 ноября. Сообщается, что задержание производилось в рамках Европейского приказа об аресте. С января 2019 года польские пограничники на отрезке границы в Подкарпатском воеводстве задержали уже более 250 человек, которых разыскивают другие европейские страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по запросам России в Интерпол на территории Польши было задержано 19 граждан.

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