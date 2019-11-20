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Новое задержание украинца в Польше: мужчину подозревают в двойном убийстве
На пункте пропуска «Коречева — Краковец» польские пограничники задержали гражданина Украины, который подозревается в двойном убийстве, совершенном на территории Чехии. Ранее в Польше по запросу России в Интерпол задерживали ветерана АТО Игоря Мазура.
Как сообщает «Укринформ», 32-летний украинец ехал в автобусе сообщением Прага — Киев. Правоохранители Чехии считают его причастным к двойному убийству, совершенному 17 ноября. Сообщается, что задержание производилось в рамках Европейского приказа об аресте. С января 2019 года польские пограничники на отрезке границы в Подкарпатском воеводстве задержали уже более 250 человек, которых разыскивают другие европейские страны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по запросам России в Интерпол на территории Польши было задержано 19 граждан.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..