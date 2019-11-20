Новое задержание украинца в Польше: мужчину подозревают в двойном убийстве

Происшествия

На пункте пропуска «Коречева — Краковец» польские пограничники задержали гражданина Украины, который подозревается в двойном убийстве, совершенном на территории Чехии. Ранее в Польше по запросу России в Интерпол задерживали ветерана АТО Игоря Мазура.

Как сообщает «Укринформ», 32-летний украинец ехал в автобусе сообщением Прага — Киев. Правоохранители Чехии считают его причастным к двойному убийству, совершенному 17 ноября. Сообщается, что задержание производилось в рамках Европейского приказа об аресте. С января 2019 года польские пограничники на отрезке границы в Подкарпатском воеводстве задержали уже более 250 человек, которых разыскивают другие европейские страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по запросам России в Интерпол на территории Польши было задержано 19 граждан.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter