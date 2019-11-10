Украина

Выставили циркуляр: в Украине указали на хитрый ход России с задержанием Мазура

На задержанного в Польше ветерана войны на Донбассе, одного из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игоря Мазура российские спецслужбы выставили не красную карточку Интерпола, а специальное циркулярное сообщение, которое используется не всеми странами и не сразу обращает на себя внимание. Об этом в Facebook написал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что подобное оперативное ориентирование о задержании применяется не всеми странами и на него не сразу обратили внимание наши пограничники и полицейские.

«Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола», — пишет Шевченко.

По его словам, Мазура в России обвиняют в событиях 1994−2000 годов. Расследование уголовного производства по этим фактам датировано у россиян 2014 годом (когда они уже задержали Карпюка, которого обвиняли в том же).

Направление в Польшу циркулярного ориентирования по Мазуру в 2019 году говорит о том, что кто-то знал, что «Тополя» собирается в ноябре ехать в Польшу, и дал знать об этом россиянам.

Известно, что в данный момент украинского ветерана Игоря Мазура допрашивают в отделе Окружной прокуратуры Холма в Польше.

По словам заместителя директора департамента консульской службы МИД Василия Кирилича, Генеральный консул и консул Украины в Люблине будут присутствовать на судебном заседании, к делу привлечены адвокат и переводчик.

Избирать меру пресечения Игорю Мазуру должны были в Окружном суде Люблина в воскресенье, 10 ноября. Однако уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ветерана АТО отпустили на поруки.

Напомним, Игорь Мазур направлялся в Польшу на конференцию по приглашению вице-маршала сейма соседней страны. В Польше его задержали по обращению России. 9 ноября в Киеве прошла акция в поддержку «Тополи» у стен посольства Польши в Киеве. Активисты требовали отпустить ветерана АТО на свободу.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Италии по ложному обвинению осудили бывшего бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В настояшее время Украина пытается добиться его освобождения.

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