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Украина

Схлестнутся циклон и антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода в День достоинства и свободы

12:09 20 ноября 2019 70
Пасмурная погода в ноябре
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 ноября, в День достоинства и свободы, в Украине продолжится похолодание — над страной столкнется западный циклон с северо-восточным антициклоном — погода ожидается неблагоприятной.

«Иногда удивляешься невероятным совпадениями и знакам, которые приходятся на определенный период. Сознательным людям не нужно объяснять, что за день 21 ноября. Украина как раз завтра попадает в зону противостояния циклона с запада и антициклона с востока, а скорее, с северо-востока. Следствием такого противостояния будет неблагоприятная погода», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг практически повсеместно усилится ветер, до штормового, и так называемая температура комфорта будет на 2−5 градусов ниже реальной.

Ближайшей ночью в стране ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке будет холоднее — ночью ожидается -3−8 градусов, а на западе — до + 3 + 7 градусов.

Днем в четверг в большинстве областей Украины ожидается от 0 до +4 градусов, на востоке — до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях — до + 4 + 10 градусов.

Осадки вероятны в западной части Украины, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории — преимущественно туманы.

В Киеве 21 ноября существенных осадков не ожидается. Прогнозируется сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице ближайшей ночью — около нуля, днем — до +1 + 3 градусов, а вечером — до -1−4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно.

«Но это ни в коем случае не значит, что все не безнадежно и неуютно. Потому что нас — много, и нас, как известно, не преодолеть. Особенно северо-восточным процессам. Как бы кто не гнулся, мы — стоим», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 21 ноября температура снизится на три-шесть градусов, в восточных областях ударят морозы, на остальной территории возможны заморозки до −2…−4°.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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