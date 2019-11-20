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Схлестнутся циклон и антициклон: синоптик рассказала, какой будет погода в День достоинства и свободы
В четверг, 21 ноября, в День достоинства и свободы, в Украине продолжится похолодание — над страной столкнется западный циклон с северо-восточным антициклоном — погода ожидается неблагоприятной.
«Иногда удивляешься невероятным совпадениями и знакам, которые приходятся на определенный период. Сознательным людям не нужно объяснять, что за день 21 ноября. Украина как раз завтра попадает в зону противостояния циклона с запада и антициклона с востока, а скорее, с северо-востока. Следствием такого противостояния будет неблагоприятная погода», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг практически повсеместно усилится ветер, до штормового, и так называемая температура комфорта будет на 2−5 градусов ниже реальной.
Ближайшей ночью в стране ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На востоке будет холоднее — ночью ожидается -3−8 градусов, а на западе — до + 3 + 7 градусов.
Днем в четверг в большинстве областей Украины ожидается от 0 до +4 градусов, на востоке — до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях — до + 4 + 10 градусов.
Осадки вероятны в западной части Украины, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории — преимущественно туманы.
В Киеве 21 ноября существенных осадков не ожидается. Прогнозируется сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха в столице ближайшей ночью — около нуля, днем — до +1 + 3 градусов, а вечером — до -1−4 градусов. В сочетании с сильным ветром может быть очень холодно.
«Но это ни в коем случае не значит, что все не безнадежно и неуютно. Потому что нас — много, и нас, как известно, не преодолеть. Особенно северо-восточным процессам. Как бы кто не гнулся, мы — стоим», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 21 ноября температура снизится на три-шесть градусов, в восточных областях ударят морозы, на остальной территории возможны заморозки до −2…−4°.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..